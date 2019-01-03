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Денис Черышев: хочу, чтобы Кокорин и Мамаев смогли вернуться в футбол

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Читал ли о скандале с Кокориным и Мамаевым? Что-то прочитал, да. С Александром мы знакомы ещё по молодёжной сборной, с Павлом встречались в первой команде. Многого тут сказать не могу, ведь ничего, по сути, не знаю. Мне просто хочется, чтобы всё хорошо закончилось для всех. Чтобы ребята смогли вернуться в футбол и играть. Дай бог, у них всё получится. И у всех всё будет хорошо", — цитирует Черышева Sport24.
Теги: Черышев Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:46
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