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"Краснодар" получил предложение по Куэве из Аргентины

Полузащитник Кристиан Куэва может покинуть "Краснодар" в это трансферное окно, сообщает Am?rica Deportes.

Заполучить перуанского футболиста хочет "Индепендьенте". Аргентинский клуб уже сделал "Краснодару" предложение по Куэве. "Индепендьенте" хочет арендовать 27-летнего полузащитника с правом выкупа.

"Спорт24"
Теги: Краснодар Куэва Аргентина
Сегодня, 17:28
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#1  Victor671b  Горячий ключ (Сегодня, 18:59)
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Болеет за:
«Краснодар»
Что за глупости. Может покинуть, а может не покинуть. Игрок только начал вписываться в игровые схемы и получать удовольствие от игры. Предложения конечно будут, только кто его отдаст
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
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