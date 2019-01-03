"Краснодар" получил предложение по Куэве из Аргентины

Полузащитник Кристиан Куэва может покинуть "Краснодар" в это трансферное окно, сообщает Am?rica Deportes.Заполучить перуанского футболиста хочет "Индепендьенте". Аргентинский клуб уже сделал "Краснодару" предложение по Куэве. "Индепендьенте" хочет арендовать 27-летнего полузащитника с правом выкупа.