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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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"Крылья Советов" сообщили о решении арендовать у "Спартака" Тимофеева
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов сообщил о том, что клуб в ближайшее время арендует у "Спартака" полузащитника Артема Тимофеева.
"Решение принято, Тимофеева будем брать у "Спартака" в аренду", - цитирует Шикунова Спорт-Экспресс".
"Решение принято, Тимофеева будем брать у "Спартака" в аренду", - цитирует Шикунова Спорт-Экспресс".
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