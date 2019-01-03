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"Крылья Советов" сообщили о решении арендовать у "Спартака" Тимофеева

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов сообщил о том, что клуб в ближайшее время арендует у "Спартака" полузащитника Артема Тимофеева.

"Решение принято, Тимофеева будем брать у "Спартака" в аренду", - цитирует Шикунова Спорт-Экспресс".
Теги: Крылья Советов Спартак Тимофеев
Сегодня, 21:32
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