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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Крылья Советов" отказались от идеи приглашения Дмитрия Тарасова
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов сообщил, что клуб больше не заинтересован в приглашении полузащитника "Локомотива" Дмитрии Тарасове.
"Дмитрия Тарасова не рассматриваем, уже взяли Тимофеева на эту позицию. Мы Тарасова летом рассматривали, но "Локомотив" не отпустил", — сказал Шикунов.
Ранее стало известно, что "Крылья Советов" арендуют у "Спартака" полузащитника Артема Тимофеева, который в текущем сезоне провел 7 матчей Премьер-Лиги и забил один гол.
Sport24
"Дмитрия Тарасова не рассматриваем, уже взяли Тимофеева на эту позицию. Мы Тарасова летом рассматривали, но "Локомотив" не отпустил", — сказал Шикунов.
Ранее стало известно, что "Крылья Советов" арендуют у "Спартака" полузащитника Артема Тимофеева, который в текущем сезоне провел 7 матчей Премьер-Лиги и забил один гол.
Sport24
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