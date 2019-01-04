Новости партнеров

"Крылья Советов" отказались от идеи приглашения Дмитрия Тарасова

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов сообщил, что клуб больше не заинтересован в приглашении полузащитника "Локомотива" Дмитрии Тарасове.

"Дмитрия Тарасова не рассматриваем, уже взяли Тимофеева на эту позицию. Мы Тарасова летом рассматривали, но "Локомотив" не отпустил", — сказал Шикунов.

Ранее стало известно, что "Крылья Советов" арендуют у "Спартака" полузащитника Артема Тимофеева, который в текущем сезоне провел 7 матчей Премьер-Лиги и забил один гол.

Sport24
Теги: Крылья Советов Локомотив Тарасов
Сегодня, 12:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 13:45)
  • 0
  •  (0)
online

Для Тимофеева это большой плюс,играть чаще. Игрок он работоспособный ,но уровня не высокого .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 13:44)
  • +1
  •  (1)
online

В Динамо пусть идет и переезжать ни куда ни надо! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.