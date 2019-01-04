"Крылья Советов" отказались от идеи приглашения Дмитрия Тарасова

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов сообщил, что клуб больше не заинтересован в приглашении полузащитника "Локомотива" Дмитрии Тарасове."Дмитрия Тарасова не рассматриваем, уже взяли Тимофеева на эту позицию. Мы Тарасова летом рассматривали, но "Локомотив" не отпустил", — сказал Шикунов.Ранее стало известно, что "Крылья Советов" арендуют у "Спартака" полузащитника Артема Тимофеева, который в текущем сезоне провел 7 матчей Премьер-Лиги и забил один гол.