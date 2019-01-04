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Лучшая футболистка России едет в "Севилью". "Валенсии" она оказалась не нужна

Надежда Карпова не смогла доказать свою состоятельность в первом испанском клубе. У неё будет второй шанс: но "Севилья" совершенно другой уровень. И движение от команды Черышева поближе к Промесу в данном случае явно не на повышение.

Лучшая футболистка России едет в "Севилью". "Валенсии" она оказалась не нужна

Если вы хоть немного интересуетесь женским футболом, наверняка знаете Надежду Карпову. Она сама популярная представительница женского футбола в нашей стране.

Когда-то Карпова являлась лучшей футболисткой нашей сборной (сейчас судить сложно, ведь она туда не вызывается) и до сих пор является членом международной команды Лео Месси (спонсорская история). Осенью 2017 она собралась переезжать из "Чертаново" в "Валенсию". Карпова хотел играть в зарубежном чемпионате, даже несмотря на потерю в деньгах.

Сама футболистка в интервью Sports.ru рассказывала:

– Ты переходишь в топовый испанский клуб. Это больше 5 тысяч евро в месяц?

– Да нет, конечно. На "Мерс" я там не заработаю явно. На квартиру – уж тем более.

– А на квартиру в Хабаровске?

– Я и в Ярославле не смогу купить квартиру. Даже если буду копить.

Но в "Валенсии" не получилось. Хоть и старт Надежде удался неплохой. В 11 первых матчах сезона 2017/18 она 6 раз вышла в старте, в пяти случаях - на замену и забила три гола. Конечно, показатель не самый убедительный, но вполне терпимый, если мы говорим об футболистке, играющей в новом чемпионате.

В 2018 было намного хуже. Много выходов на замену, мало игр в старте. И ни одного забитого мяча.

Летом новым главным тренером женской "Валенсии" стал Оскар Суарез, который в упор не хотел видеть россиянку в сотаве. Как бы плохо "летучие мыши" ни играли в атаке, Карпова своего шанса не получала.

Конечно, она тоже была виновата в том, что не получилось. Вяло учила язык, что наверняка влияло на отношения с партнёрами и тренерским штабом, не использовала те моменты, которые у неё были. Но та старательность, с которой новый рулевой команды не хотел видеть Карпову в составе, стала ключевой.

Из той опалы, в которую угодила Надежда, было уже не выбраться. Последний раз она выходила на поле 13 октября. С тех пор её успели отстранить от основной команды, а на днях Карпова расторгла контракт с "Валенсией" и перешла в "Севилью".

Пойдёт ли этот переход ей на пользу?

Однозначно, да. Воевать с тренером в такой ситуации нет никакого смысла, поскольку победить просто невозможно. Женская "Севилья" куда более скромный клуб. Здесь будет больше шансов и меньше давления. Следовательно - больше возможностей закрепиться в старте.

С другой стороны, "Севилья" идёт последней в турнирной таблице. Им придётся выживать. Но какие ещё возможности были у Карповой после провала в "Валенсии". Только возвращаться домой или соглашаться на вариант типа "Севильи".

А возвращаться домой Надежда, видимо, не хочет.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Карпова Чертаново
Сегодня, 14:19
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