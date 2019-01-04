Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:47
Гол "Ливерпуля" был отменен благодаря Hawk-Eye - мячу не хватило 1,12 см, чтобы пересечь линию (2)
Гол "Ливерпуля" был отменен благодаря Hawk-Eye - мячу не хватило 1,12 см, чтобы пересечь линию (2)
10:44
Олег Романцев: уважаю Гинера, но желаю ЦСКА всегда быть на втором месте. После "Спартака" (41)
Олег Романцев: уважаю Гинера, но желаю ЦСКА всегда быть на втором месте. После "Спартака" (41)
Вчера, 23:48
"ПСЖ" хочет купить двух футболистов "Аякса"
"ПСЖ" хочет купить двух футболистов "Аякса"
Вчера, 23:27
"Монако" объявил о переходе Налдо
"Монако" объявил о переходе Налдо
Вчера, 21:52
Аарон Рэмзи подписал предварительное соглашение с "Ювентусом" (1)
Аарон Рэмзи подписал предварительное соглашение с "Ювентусом" (1)
Вчера, 20:43
Денис Давыдов может отправиться на просмотр в "Оренбург" (10)
Денис Давыдов может отправиться на просмотр в "Оренбург" (10)
Вчера, 19:30
Мидо: если Салах забьет за сезон больше 25 голов, за ним придут "Барселона" и "Реал" (2)
Мидо: если Салах забьет за сезон больше 25 голов, за ним придут "Барселона" и "Реал" (2)
Лучшая футболистка России едет в "Севилью". "Валенсии" она оказалась не нужна
Надежда Карпова не смогла доказать свою состоятельность в первом испанском клубе. У неё будет второй шанс: но "Севилья" совершенно другой уровень. И движение от команды Черышева поближе к Промесу в данном случае явно не на повышение.
Если вы хоть немного интересуетесь женским футболом, наверняка знаете Надежду Карпову. Она сама популярная представительница женского футбола в нашей стране.
Когда-то Карпова являлась лучшей футболисткой нашей сборной (сейчас судить сложно, ведь она туда не вызывается) и до сих пор является членом международной команды Лео Месси (спонсорская история). Осенью 2017 она собралась переезжать из "Чертаново" в "Валенсию". Карпова хотел играть в зарубежном чемпионате, даже несмотря на потерю в деньгах.
Сама футболистка в интервью Sports.ru рассказывала:
– Ты переходишь в топовый испанский клуб. Это больше 5 тысяч евро в месяц?
– Да нет, конечно. На "Мерс" я там не заработаю явно. На квартиру – уж тем более.
– А на квартиру в Хабаровске?
– Я и в Ярославле не смогу купить квартиру. Даже если буду копить.
Но в "Валенсии" не получилось. Хоть и старт Надежде удался неплохой. В 11 первых матчах сезона 2017/18 она 6 раз вышла в старте, в пяти случаях - на замену и забила три гола. Конечно, показатель не самый убедительный, но вполне терпимый, если мы говорим об футболистке, играющей в новом чемпионате.
В 2018 было намного хуже. Много выходов на замену, мало игр в старте. И ни одного забитого мяча.
Летом новым главным тренером женской "Валенсии" стал Оскар Суарез, который в упор не хотел видеть россиянку в сотаве. Как бы плохо "летучие мыши" ни играли в атаке, Карпова своего шанса не получала.
Конечно, она тоже была виновата в том, что не получилось. Вяло учила язык, что наверняка влияло на отношения с партнёрами и тренерским штабом, не использовала те моменты, которые у неё были. Но та старательность, с которой новый рулевой команды не хотел видеть Карпову в составе, стала ключевой.
Из той опалы, в которую угодила Надежда, было уже не выбраться. Последний раз она выходила на поле 13 октября. С тех пор её успели отстранить от основной команды, а на днях Карпова расторгла контракт с "Валенсией" и перешла в "Севилью".
Пойдёт ли этот переход ей на пользу?
Однозначно, да. Воевать с тренером в такой ситуации нет никакого смысла, поскольку победить просто невозможно. Женская "Севилья" куда более скромный клуб. Здесь будет больше шансов и меньше давления. Следовательно - больше возможностей закрепиться в старте.
С другой стороны, "Севилья" идёт последней в турнирной таблице. Им придётся выживать. Но какие ещё возможности были у Карповой после провала в "Валенсии". Только возвращаться домой или соглашаться на вариант типа "Севильи".
А возвращаться домой Надежда, видимо, не хочет.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Если вы хоть немного интересуетесь женским футболом, наверняка знаете Надежду Карпову. Она сама популярная представительница женского футбола в нашей стране.
Когда-то Карпова являлась лучшей футболисткой нашей сборной (сейчас судить сложно, ведь она туда не вызывается) и до сих пор является членом международной команды Лео Месси (спонсорская история). Осенью 2017 она собралась переезжать из "Чертаново" в "Валенсию". Карпова хотел играть в зарубежном чемпионате, даже несмотря на потерю в деньгах.
Сама футболистка в интервью Sports.ru рассказывала:
– Ты переходишь в топовый испанский клуб. Это больше 5 тысяч евро в месяц?
– Да нет, конечно. На "Мерс" я там не заработаю явно. На квартиру – уж тем более.
– А на квартиру в Хабаровске?
– Я и в Ярославле не смогу купить квартиру. Даже если буду копить.
Но в "Валенсии" не получилось. Хоть и старт Надежде удался неплохой. В 11 первых матчах сезона 2017/18 она 6 раз вышла в старте, в пяти случаях - на замену и забила три гола. Конечно, показатель не самый убедительный, но вполне терпимый, если мы говорим об футболистке, играющей в новом чемпионате.
В 2018 было намного хуже. Много выходов на замену, мало игр в старте. И ни одного забитого мяча.
Летом новым главным тренером женской "Валенсии" стал Оскар Суарез, который в упор не хотел видеть россиянку в сотаве. Как бы плохо "летучие мыши" ни играли в атаке, Карпова своего шанса не получала.
Конечно, она тоже была виновата в том, что не получилось. Вяло учила язык, что наверняка влияло на отношения с партнёрами и тренерским штабом, не использовала те моменты, которые у неё были. Но та старательность, с которой новый рулевой команды не хотел видеть Карпову в составе, стала ключевой.
Из той опалы, в которую угодила Надежда, было уже не выбраться. Последний раз она выходила на поле 13 октября. С тех пор её успели отстранить от основной команды, а на днях Карпова расторгла контракт с "Валенсией" и перешла в "Севилью".
Пойдёт ли этот переход ей на пользу?
Однозначно, да. Воевать с тренером в такой ситуации нет никакого смысла, поскольку победить просто невозможно. Женская "Севилья" куда более скромный клуб. Здесь будет больше шансов и меньше давления. Следовательно - больше возможностей закрепиться в старте.
С другой стороны, "Севилья" идёт последней в турнирной таблице. Им придётся выживать. Но какие ещё возможности были у Карповой после провала в "Валенсии". Только возвращаться домой или соглашаться на вариант типа "Севильи".
А возвращаться домой Надежда, видимо, не хочет.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.