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Олег Романцев: не люблю свой день рождения и не буду его отмечать. Но мне приятно, что меня не забывают

Бывший футболист и тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, что не планирует отмечать свой день рождения.

– Для меня 65 лет – это не столько юбилей, сколько внушительная дата. Всегда когда работал, то третьего числа, накануне праздника, увозил команду на сборы, чтобы не отмечать эту дату. Ребята поздравляли меня в самолете, получался такой своеобразный экспромт. Никогда не любил свои дни рождения, не люблю и сейчас и, скорее всего, не буду отмечать.

– Вас ждет множество поздравлений, начиная от ветеранов "Спартака" и заканчивая действующими футболистами. Ждете каких-нибудь особенных слов?

– Мне всегда приятно, когда звонят мои знакомые ребята, чтобы просто не забывали мои друзья. Повторюсь, мне просто приятно в этот день, что меня не забывают.

ТАСС
Теги: Романцев Спартак
Сегодня, 16:13
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