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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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16:13
Олег Романцев: не люблю свой день рождения и не буду его отмечать. Но мне приятно, что меня не забывают
Олег Романцев: не люблю свой день рождения и не буду его отмечать. Но мне приятно, что меня не забывают
15:00
"Рома" и "Барселона" поспорят с тремя клубами РПЛ за чилийского защитника "Алавеса" Марипана (2)
"Рома" и "Барселона" поспорят с тремя клубами РПЛ за чилийского защитника "Алавеса" Марипана (2)
12:47
Гол "Ливерпуля" был отменен благодаря Hawk-Eye - мячу не хватило 1,12 см, чтобы пересечь линию (4)
Гол "Ливерпуля" был отменен благодаря Hawk-Eye - мячу не хватило 1,12 см, чтобы пересечь линию (4)
10:44
Олег Романцев: уважаю Гинера, но желаю ЦСКА всегда быть на втором месте. После "Спартака" (58)
Олег Романцев: уважаю Гинера, но желаю ЦСКА всегда быть на втором месте. После "Спартака" (58)
Олег Романцев: не люблю свой день рождения и не буду его отмечать. Но мне приятно, что меня не забывают
Бывший футболист и тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, что не планирует отмечать свой день рождения.
– Для меня 65 лет – это не столько юбилей, сколько внушительная дата. Всегда когда работал, то третьего числа, накануне праздника, увозил команду на сборы, чтобы не отмечать эту дату. Ребята поздравляли меня в самолете, получался такой своеобразный экспромт. Никогда не любил свои дни рождения, не люблю и сейчас и, скорее всего, не буду отмечать.
– Вас ждет множество поздравлений, начиная от ветеранов "Спартака" и заканчивая действующими футболистами. Ждете каких-нибудь особенных слов?
– Мне всегда приятно, когда звонят мои знакомые ребята, чтобы просто не забывали мои друзья. Повторюсь, мне просто приятно в этот день, что меня не забывают.
ТАСС
– Для меня 65 лет – это не столько юбилей, сколько внушительная дата. Всегда когда работал, то третьего числа, накануне праздника, увозил команду на сборы, чтобы не отмечать эту дату. Ребята поздравляли меня в самолете, получался такой своеобразный экспромт. Никогда не любил свои дни рождения, не люблю и сейчас и, скорее всего, не буду отмечать.
– Вас ждет множество поздравлений, начиная от ветеранов "Спартака" и заканчивая действующими футболистами. Ждете каких-нибудь особенных слов?
– Мне всегда приятно, когда звонят мои знакомые ребята, чтобы просто не забывали мои друзья. Повторюсь, мне просто приятно в этот день, что меня не забывают.
ТАСС
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