Олег Романцев: не люблю свой день рождения и не буду его отмечать. Но мне приятно, что меня не забывают

Бывший футболист и тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, что не планирует отмечать свой день рождения.– Для меня 65 лет – это не столько юбилей, сколько внушительная дата. Всегда когда работал, то третьего числа, накануне праздника, увозил команду на сборы, чтобы не отмечать эту дату. Ребята поздравляли меня в самолете, получался такой своеобразный экспромт. Никогда не любил свои дни рождения, не люблю и сейчас и, скорее всего, не буду отмечать.– Мне всегда приятно, когда звонят мои знакомые ребята, чтобы просто не забывали мои друзья. Повторюсь, мне просто приятно в этот день, что меня не забывают.