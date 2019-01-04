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Илья Геркус: для меня командой года является "Ливерпуль"
"Накануне были определены итоги 2018 года в рамках очередной премии - Globe Soccer Awards. Здесь в качестве жюри выступают две ассоциации - европейских клубов и футбольных агентов. По совокупности довольно объективная премия.
?
Лучшим игроком года признан Криштиану Роналду. И я согласен с этим пятым уже для португальца признанием континентальных коллег. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется - это как раз про Роналду. Переехал в Италию, но не перестал быть лучшим, и сейчас возглавляет гонку бомбардиров в Серии А. Уникум.
?
А вот по поводу выбора лучшим клубом года мадридского "Атлетико" я бы поспорил. Думаю, что здесь выбрали больше по совокупности. Несколько финалов Лиги чемпионов за последние годы и выигранная в прошлом сезоне Лига Европы дают право "Атлетико" на подобное признание. Но все же, если говорить именно о 2018-м, то здесь мой личный выбор пал бы на "Ливерпуль". Во-первых, команда сражалась в финале Лиги чемпионов. Во-вторых, выдала фантастическую беспроигрышную серию в Премьер-Лиге, которая закончилась только вчера в шикарном матче с "МанСити". Финал ЛЧ и тотальное текущее лидерство в Англии вместе с очевидным поступательным прогрессом делают для меня командой года именно "Ливерпуль".
?
Но потому футбол и интересен, что здесь сразу несколько мнений имеют право на жизнь. В спорах рождается истина. А кого выбрали бы вы?", - написал Геркус в инстаграме.
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??Накануне были определены итоги 2018 года в рамках очередной премии - Globe Soccer Awards. Здесь в качестве жюри выступают две ассоциации - европейских клубов и футбольных агентов. По совокупности довольно объективная премия. ? ?Лучшим игроком года признан Криштиану Роналду. И я согласен с этим пятым уже для португальца признанием континентальных коллег. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется - это как раз про Роналду. Переехал в Италию, но не перестал быть лучшим, и сейчас возглавляет гонку бомбардиров в Серии А. Уникум. ? ?А вот по поводу выбора лучшим клубом года мадридского «Атлетико» я бы поспорил? Думаю, что здесь выбрали больше по совокупности. Несколько финалов Лиги чемпионов за последние годы и выигранная в прошлом сезоне Лига Европы дают право «Атлетико» на подобное признание. Но все же, если говорить именно о 2018-м, то здесь мой личный выбор пал бы на «Ливерпуль». Во-первых, команда сражалась в финале Лиги чемпионов. Во-вторых, выдала фантастическую беспроигрышную серию в Премьер-Лиге, которая закончилась только вчера в шикарном матче с МанСити. ?Финал ЛЧ и тотальное текущее лидерство в Англии вместе с очевидным поступательным прогрессом делают для меня командой года именно «Ливерпуль». ? Но потому футбол и интересен, что здесь сразу несколько мнений имеют право на жизнь. В спорах рождается истина??? А кого выбрали бы вы? ? #globalsoccerawards2019 #cr7 #liverpool #ильягеркус
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