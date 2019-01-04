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Валерий Рейнгольд: мне не очень понятна психология Романцева, не понимаю, почему он закончил с футболом

Валерий Рейнгольд: мне не очень понятна психология Романцева, не понимаю, почему он закончил с футболом Бывший нападающий «Спартака», чемпион и обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу селекции красно-белых в межсезонье, рассказал, какого выступления ждет от них в весенней части чемпионата РПЛ, а также поздравил с 65-летием бывшего главного тренера «Спартака» Олега Романцева.

-«Спартак» в конце прошлого года объявил о подписании контракта с 21-летним бразильским защитником Айртоном Лукасом. Также в клуб пришли юные игроки «Чертанова» - полузащитники Наиль Умаров и Максим Глушенков. (Оба, по некоторой информации, отправятся на предсезонный сбор со второй командой красно-белых — Rusfootball.info.). Что скажете о новичках клуба?

- Айртон Лукас? Что я здесь могу сказать? Кот в мешке. Я его не видел. Можно лишь гадать. Но, наверное, кто-то его рекомендовал. Посмотрим. Сами знаете, сколько бразильских игроков в нашем чемпионате перебывало, но только Марио Фернандес состоялся как защитник. А остальные - ширпотреб. Что касается игроков «Чертанова», то посмотрим, как они себя проявят, составят ли конкуренцию основному составу. Трудно сейчас что-то говорить. Надо видеть одну-две контрольные игры, чтобы составить какое-то мнение.

- «Крылья Советов» намерены арендовать у «Спартака» полузащитника Артема Тимофеева.

- Этих ребят — Тимофеева, Игнатова и других молодых надо отдавать в аренду — пусть они играют. Чего сидеть? Пускай помогут тем же «Крыльям» или еще кому-то, пусть набираются опыта, игрового мышления.

- Какие позиции в «Спартаке», на ваш взгляд, требуют укрепления?

- Крайние защитники. Рассказов — перспективный игрок, быстрый, соображающий, но делает много ошибок. Да и Мельгарехо, при всем моем к нему уважении, это все-таки не защитник. Надеюсь, что подтянет кондиции Дима Комбаров. Не надо списывать Ещенко.

- 4 января 65-летие отмечает человек, с именем которого связаны самые большие победы «Спартака», - Олег Романцев. Олег Иванович уже давно не занимается тренерской деятельностью. Романцева не хватает нашему футболу?

- Прежде всего, конечно, хочу поздравить Олега Ивановича с днем рождения, пожелать здоровья и всего наилучшего. Романцев, конечно, очень рано ушел из футбола. Не знаю, с чем это связано, но знаю, что он жив и здоров, чувствует себя прекрасно. Во всяком случае мне не очень понятна его внутренняя психология. Не понимаю, почему он закончил с футболом. Но сейчас, мне кажется, уже поздновато... Единственное, что я бы ему пожелал, — переломить себя. Если у него есть желание поработать, то футбол наш этому будет только рад. Но не думаю, что у него есть такое желание — он даже нигде об этом намеков не делает.

- Общаетесь с Олегом Ивановичем?

- Наше общение сводится к «здравствуй — до свидания». Это совсем другое поколение — мы им неинтересны, и они нам тоже. У них свой взгляд на футбол и жизнь, у нас — свой. А так - он нормальный мужик, много пользы «Спартаку» принес. Я желаю ему только всего самого лучшего.

- А каких действий от Олега Кононова в должности наставника «Спартака» ждете?

- Преобразований. Даже больше: революций. Потому что другого не дано. Если взялся за дело, то здесь ты либо поднимешь свою футбольную карьеру, либо теряешь. Парень он грамотный, в футболе хорошо соображает. Но это не самое главное: самое главное в «Спартаке» другое — дисциплина и отношение к делу. Потому что все сейчас играть умеют, а вот в вопросе самоотдачи — это беда. К «Спартаку» это в полной мере относится. Мастерство, кажется, есть, но играть без самоотдачи и желания — это ноль. Так что задача Кононова - объединить все усилия и сделать так, чтобы команда «дралась» каждую игру. Чтобы каждый матч был последним боем. Конечно же, желаю Кононову успеха. Игроки в «Спартаке» есть. Просто надо направить их в нормальное русло.

- И за что будет драться «Спартак» в весенней части чемпионата РПЛ?

- За первое место. В принципе так многие думают, большинство. Ну что там? Шесть очков — небольшое отставание от «Зенита». Так что перспектива громадная — борись за медали. Но без самоотдачи здесь ничего не выйдет.
Теги: Рейнгольд Романцев
Вчера, 22:55
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#3  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 00:11)
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Болеет за:
ЦСКА
Романцев, видимо, понял, что времена, когда у его команды был режим наибольшего благоприятствования, и практически отсутствовала всякая конкуренция, закончились. И теперь легко не будет. Сунулся, было, в "Сатурн", но быстро понял, что и здесь ему не светит. Вот и пополнил славную когорту спартаковских "экспертов". wink wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  Charodei  Борзя (Вчера, 23:55)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Почему Романцев с футболом закончил?Да потому,что спорт и стакан несовместимы.Олег Стаканыч поступил согласно старому принципу:если спорт мешает водке,то надо бросить этот самый спорт.
А на счет борьбы Спартачка за первое место-это из серии фантастики или маразма старческого.Если за десятку зацепятся,и то успех для этого середняка будет.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Вчера, 23:30)
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Болеет за:
«Зенит»
- И за что будет драться «Спартак» в весенней части чемпионата РПЛ?

- За первое место.
совсем ибанулся старый маразматик... ещё о психологии что-то бормочет


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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