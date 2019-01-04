Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:50
СМИ: Лаллана останется в "Ливерпуле"
СМИ: Лаллана останется в "Ливерпуле"
Вчера, 23:29
СМИ: "Валенсия" и "Атлетико" сразятся за Алексиса Санчеса (1)
СМИ: "Валенсия" и "Атлетико" сразятся за Алексиса Санчеса (1)
Вчера, 23:12
Пепе близок к возвращению в "Порту"
Пепе близок к возвращению в "Порту"
Вчера, 22:55
Валерий Рейнгольд: мне не очень понятна психология Романцева, не понимаю, почему он закончил с футболом (3)
Валерий Рейнгольд: мне не очень понятна психология Романцева, не понимаю, почему он закончил с футболом (3)
Вчера, 22:41
Агент: если Анчелотти больше не ценит Хюсая, будем просить о трансфере из "Наполи" в январе
Агент: если Анчелотти больше не ценит Хюсая, будем просить о трансфере из "Наполи" в январе
Вчера, 22:24
"Реал" потерял Бэйла на 10-15 дней
"Реал" потерял Бэйла на 10-15 дней
Вчера, 22:13
Адриен Рабьо перейдет в "Барселону" летом 2019 года (1)
Адриен Рабьо перейдет в "Барселону" летом 2019 года (1)
Вчера, 21:27
Лукас Пакета перешел в "Милан" (1)
Лукас Пакета перешел в "Милан" (1)
Вчера, 21:11
Никлас Бендтнер начал отбывать домашний арест
Никлас Бендтнер начал отбывать домашний арест
Вчера, 20:46
Илья Геркус: для меня командой года является "Ливерпуль" (1)
Илья Геркус: для меня командой года является "Ливерпуль" (1)
Вчера, 20:09
"Ливерпуль" продал нападающего Соланке в "Борнмут" (1)
"Ливерпуль" продал нападающего Соланке в "Борнмут" (1)
Вчера, 19:20
Азар, Салах, Кейн, Сон, ван Дейк, Рэшфорд и Андерсон поспорят за награду игроку месяца в АПЛ
Азар, Салах, Кейн, Сон, ван Дейк, Рэшфорд и Андерсон поспорят за награду игроку месяца в АПЛ
Вчера, 19:05
Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в МЛС
Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в МЛС
Вчера, 18:44
Жена Икарди требует от "Интера" увеличения зарплаты футболиста (7)
Жена Икарди требует от "Интера" увеличения зарплаты футболиста (7)
Вчера, 18:29
СМИ: Уэсли Мораес не перейдет в ЦСКА (60)
СМИ: Уэсли Мораес не перейдет в ЦСКА (60)
Вчера, 17:40
СМИ: Иван Новосельцев на правах аренды перешел в "Ростов" (16)
СМИ: Иван Новосельцев на правах аренды перешел в "Ростов" (16)
Вчера, 17:17
Нэтэниэл Клайн близок к переходу в "Борнмут"
Нэтэниэл Клайн близок к переходу в "Борнмут"
Вчера, 17:04
"Челси" заинтересован в приобретении Франка Кессье
"Челси" заинтересован в приобретении Франка Кессье
Вчера, 16:13
Олег Романцев: не люблю свой день рождения и не буду его отмечать. Но мне приятно, что меня не забывают (1)
Олег Романцев: не люблю свой день рождения и не буду его отмечать. Но мне приятно, что меня не забывают (1)
Вчера, 15:57
Марио Балотелли рассказал, что разгромил раздевалку после своей замены в матче с "Нимом"
Марио Балотелли рассказал, что разгромил раздевалку после своей замены в матче с "Нимом"
Вчера, 15:22
Источник: руководство "Спартака" предложило Самедову разорвать контракт за 450 тыс евро (34)
Источник: руководство "Спартака" предложило Самедову разорвать контракт за 450 тыс евро (34)
Вчера, 15:18
"Спартак" поздравил Олега Романцева с днем рождения (фото) (3)
"Спартак" поздравил Олега Романцева с днем рождения (фото) (3)
Вчера, 15:10
Из "Зенита" хочет уйти и Паредес. Аргентинская диаспора всё? (18)
Из "Зенита" хочет уйти и Паредес. Аргентинская диаспора всё? (18)
Вчера, 15:00
"Рома" и "Барселона" поспорят с тремя клубами РПЛ за чилийского защитника "Алавеса" Марипана (3)
"Рома" и "Барселона" поспорят с тремя клубами РПЛ за чилийского защитника "Алавеса" Марипана (3)
Вчера, 14:50
Отец Радамеля Фалькао умер во время игры в теннис
Отец Радамеля Фалькао умер во время игры в теннис
Вчера, 14:13
Якуб Блащиковски расторг контракт с "Вольфсбургом"
Якуб Блащиковски расторг контракт с "Вольфсбургом"
Вчера, 13:55
Источник: Вагнер Лав может вернуться в Бразилию
Источник: Вагнер Лав может вернуться в Бразилию
Вчера, 13:20
"Марсель" интересуется Марио Балотелли
"Марсель" интересуется Марио Балотелли
Вчера, 13:08
Касорла не дал "Реалу" победить. Ещё несколько месяцев назад ему могли ампутировать ногу (1)
Касорла не дал "Реалу" победить. Ещё несколько месяцев назад ему могли ампутировать ногу (1)
Вчера, 12:47
Гол "Ливерпуля" был отменен благодаря Hawk-Eye - мячу не хватило 1,12 см, чтобы пересечь линию (4)
Гол "Ливерпуля" был отменен благодаря Hawk-Eye - мячу не хватило 1,12 см, чтобы пересечь линию (4)
Вчера, 12:06
Фабио Каннаваро: "Наполи" сможет отобрать золото у "Ювентуса", только если купит Месси (1)
Фабио Каннаваро: "Наполи" сможет отобрать золото у "Ювентуса", только если купит Месси (1)
Вчера, 11:49
"Бенфика" отправила главного тренера в отставку
"Бенфика" отправила главного тренера в отставку
Вчера, 10:50
Дмитрий Селюк: "Зенит" должен избавиться от балласта (6)
Дмитрий Селюк: "Зенит" должен избавиться от балласта (6)
Вчера, 10:44
Олег Романцев: уважаю Гинера, но желаю ЦСКА всегда быть на втором месте. После "Спартака" (60)
Олег Романцев: уважаю Гинера, но желаю ЦСКА всегда быть на втором месте. После "Спартака" (60)
Валерий Рейнгольд: мне не очень понятна психология Романцева, не понимаю, почему он закончил с футболом
Бывший нападающий «Спартака», чемпион и обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу селекции красно-белых в межсезонье, рассказал, какого выступления ждет от них в весенней части чемпионата РПЛ, а также поздравил с 65-летием бывшего главного тренера «Спартака» Олега Романцева.
-«Спартак» в конце прошлого года объявил о подписании контракта с 21-летним бразильским защитником Айртоном Лукасом. Также в клуб пришли юные игроки «Чертанова» - полузащитники Наиль Умаров и Максим Глушенков. (Оба, по некоторой информации, отправятся на предсезонный сбор со второй командой красно-белых — Rusfootball.info.). Что скажете о новичках клуба?
- Айртон Лукас? Что я здесь могу сказать? Кот в мешке. Я его не видел. Можно лишь гадать. Но, наверное, кто-то его рекомендовал. Посмотрим. Сами знаете, сколько бразильских игроков в нашем чемпионате перебывало, но только Марио Фернандес состоялся как защитник. А остальные - ширпотреб. Что касается игроков «Чертанова», то посмотрим, как они себя проявят, составят ли конкуренцию основному составу. Трудно сейчас что-то говорить. Надо видеть одну-две контрольные игры, чтобы составить какое-то мнение.
- «Крылья Советов» намерены арендовать у «Спартака» полузащитника Артема Тимофеева.
- Этих ребят — Тимофеева, Игнатова и других молодых надо отдавать в аренду — пусть они играют. Чего сидеть? Пускай помогут тем же «Крыльям» или еще кому-то, пусть набираются опыта, игрового мышления.
- Какие позиции в «Спартаке», на ваш взгляд, требуют укрепления?
- Крайние защитники. Рассказов — перспективный игрок, быстрый, соображающий, но делает много ошибок. Да и Мельгарехо, при всем моем к нему уважении, это все-таки не защитник. Надеюсь, что подтянет кондиции Дима Комбаров. Не надо списывать Ещенко.
- 4 января 65-летие отмечает человек, с именем которого связаны самые большие победы «Спартака», - Олег Романцев. Олег Иванович уже давно не занимается тренерской деятельностью. Романцева не хватает нашему футболу?
- Прежде всего, конечно, хочу поздравить Олега Ивановича с днем рождения, пожелать здоровья и всего наилучшего. Романцев, конечно, очень рано ушел из футбола. Не знаю, с чем это связано, но знаю, что он жив и здоров, чувствует себя прекрасно. Во всяком случае мне не очень понятна его внутренняя психология. Не понимаю, почему он закончил с футболом. Но сейчас, мне кажется, уже поздновато... Единственное, что я бы ему пожелал, — переломить себя. Если у него есть желание поработать, то футбол наш этому будет только рад. Но не думаю, что у него есть такое желание — он даже нигде об этом намеков не делает.
- Общаетесь с Олегом Ивановичем?
- Наше общение сводится к «здравствуй — до свидания». Это совсем другое поколение — мы им неинтересны, и они нам тоже. У них свой взгляд на футбол и жизнь, у нас — свой. А так - он нормальный мужик, много пользы «Спартаку» принес. Я желаю ему только всего самого лучшего.
- А каких действий от Олега Кононова в должности наставника «Спартака» ждете?
- Преобразований. Даже больше: революций. Потому что другого не дано. Если взялся за дело, то здесь ты либо поднимешь свою футбольную карьеру, либо теряешь. Парень он грамотный, в футболе хорошо соображает. Но это не самое главное: самое главное в «Спартаке» другое — дисциплина и отношение к делу. Потому что все сейчас играть умеют, а вот в вопросе самоотдачи — это беда. К «Спартаку» это в полной мере относится. Мастерство, кажется, есть, но играть без самоотдачи и желания — это ноль. Так что задача Кононова - объединить все усилия и сделать так, чтобы команда «дралась» каждую игру. Чтобы каждый матч был последним боем. Конечно же, желаю Кононову успеха. Игроки в «Спартаке» есть. Просто надо направить их в нормальное русло.
- И за что будет драться «Спартак» в весенней части чемпионата РПЛ?
- За первое место. В принципе так многие думают, большинство. Ну что там? Шесть очков — небольшое отставание от «Зенита». Так что перспектива громадная — борись за медали. Но без самоотдачи здесь ничего не выйдет.
-«Спартак» в конце прошлого года объявил о подписании контракта с 21-летним бразильским защитником Айртоном Лукасом. Также в клуб пришли юные игроки «Чертанова» - полузащитники Наиль Умаров и Максим Глушенков. (Оба, по некоторой информации, отправятся на предсезонный сбор со второй командой красно-белых — Rusfootball.info.). Что скажете о новичках клуба?
- Айртон Лукас? Что я здесь могу сказать? Кот в мешке. Я его не видел. Можно лишь гадать. Но, наверное, кто-то его рекомендовал. Посмотрим. Сами знаете, сколько бразильских игроков в нашем чемпионате перебывало, но только Марио Фернандес состоялся как защитник. А остальные - ширпотреб. Что касается игроков «Чертанова», то посмотрим, как они себя проявят, составят ли конкуренцию основному составу. Трудно сейчас что-то говорить. Надо видеть одну-две контрольные игры, чтобы составить какое-то мнение.
- «Крылья Советов» намерены арендовать у «Спартака» полузащитника Артема Тимофеева.
- Этих ребят — Тимофеева, Игнатова и других молодых надо отдавать в аренду — пусть они играют. Чего сидеть? Пускай помогут тем же «Крыльям» или еще кому-то, пусть набираются опыта, игрового мышления.
- Какие позиции в «Спартаке», на ваш взгляд, требуют укрепления?
- Крайние защитники. Рассказов — перспективный игрок, быстрый, соображающий, но делает много ошибок. Да и Мельгарехо, при всем моем к нему уважении, это все-таки не защитник. Надеюсь, что подтянет кондиции Дима Комбаров. Не надо списывать Ещенко.
- 4 января 65-летие отмечает человек, с именем которого связаны самые большие победы «Спартака», - Олег Романцев. Олег Иванович уже давно не занимается тренерской деятельностью. Романцева не хватает нашему футболу?
- Прежде всего, конечно, хочу поздравить Олега Ивановича с днем рождения, пожелать здоровья и всего наилучшего. Романцев, конечно, очень рано ушел из футбола. Не знаю, с чем это связано, но знаю, что он жив и здоров, чувствует себя прекрасно. Во всяком случае мне не очень понятна его внутренняя психология. Не понимаю, почему он закончил с футболом. Но сейчас, мне кажется, уже поздновато... Единственное, что я бы ему пожелал, — переломить себя. Если у него есть желание поработать, то футбол наш этому будет только рад. Но не думаю, что у него есть такое желание — он даже нигде об этом намеков не делает.
- Общаетесь с Олегом Ивановичем?
- Наше общение сводится к «здравствуй — до свидания». Это совсем другое поколение — мы им неинтересны, и они нам тоже. У них свой взгляд на футбол и жизнь, у нас — свой. А так - он нормальный мужик, много пользы «Спартаку» принес. Я желаю ему только всего самого лучшего.
- А каких действий от Олега Кононова в должности наставника «Спартака» ждете?
- Преобразований. Даже больше: революций. Потому что другого не дано. Если взялся за дело, то здесь ты либо поднимешь свою футбольную карьеру, либо теряешь. Парень он грамотный, в футболе хорошо соображает. Но это не самое главное: самое главное в «Спартаке» другое — дисциплина и отношение к делу. Потому что все сейчас играть умеют, а вот в вопросе самоотдачи — это беда. К «Спартаку» это в полной мере относится. Мастерство, кажется, есть, но играть без самоотдачи и желания — это ноль. Так что задача Кононова - объединить все усилия и сделать так, чтобы команда «дралась» каждую игру. Чтобы каждый матч был последним боем. Конечно же, желаю Кононову успеха. Игроки в «Спартаке» есть. Просто надо направить их в нормальное русло.
- И за что будет драться «Спартак» в весенней части чемпионата РПЛ?
- За первое место. В принципе так многие думают, большинство. Ну что там? Шесть очков — небольшое отставание от «Зенита». Так что перспектива громадная — борись за медали. Но без самоотдачи здесь ничего не выйдет.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.