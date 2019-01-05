Новости партнеров

Анатолий Мещеряков - о будущем Крыховяка: будет время - будет пища

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о будущем Гжегожа Крыховяка в "Локомотиве".

"Мы не обсуждаем конкретных игроков. Будет время — будет пища. Про Гжегожа могу сказать только одно: знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Крыховяка?" – отметил Мещеряков.

Напомним, поляк выступает за "Локо" на правах аренды из ПСЖ.
Теги: Локомотив Крыховяк Мещеряков
Сегодня, 09:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.