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ЦСКА договорился с Абелем Эрнандесом о продолжении сотрудничества - он останется в клубе до конца сезона-2018/19

По информации Sport24, 28-летний уругвайский нападающий Абель Эрнандес останется в ЦСКА минимум до конца сезона-2018/19.

Сторонам удалось договориться о продолжении сотрудничества. По окончании сезона соглашение снова будет пересмотрено.

Форвард перешел в ЦСКА прошлым летом, подписав контракт на три года. Однако в договоре был пункт, согласно которому в случае получения игроком травмы контракт можно разорвать или пересмотреть условия. Эрнандес из-за повреждения пропустил почти всю осеннюю часть, сыграв лишь в восьми матчах РПЛ, в которых забил два мяча.
Сегодня, 13:00
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(1)
#4  Волжанин   (Сегодня, 14:25)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Вот и хорошо!
Не хочет уходить из хорошего клуба и от хорошего тренера.
Виктор Гончаренко вошёл в топ-50 лучших тренеров мира по версии FWR
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 13:32)
  • 0
  •  (6)

Пусть ещё подлечиться парень
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  vitalii  moldova (Сегодня, 13:24)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
норм
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
#1  Sammer  DDR (Сегодня, 13:08)
  • +3
  •  (5)

Ну и нормально. Чалову нужна подмога. Один всю весну не потянет.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
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