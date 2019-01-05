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Магомед Адиев: будущее "Анжи" может прояснится в середине января

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев пока не знает, продолжит ли работать в махачкалинском клубе.

"Пока я жду, как разрешится ситуация, которая, как вам известно, тяжелая. И даже в такой ситуации я очень благодарен клубу, его руководству за то, что поверили в меня. Хотя всем очевидно, что они рисковали, когда назначали меня. И в знак благодарности мне бы хотелось, чтобы руководители клуба приняли сами решение о моей судьбе, судьбе клуба и команды. Жду, когда они скажут, есть ли у нас перспективы. И тогда уже последует мое решение. Они знают, что я не тороплюсь, а жду, как будет развиваться ситуация.

Думаю, какая-то ясность будет уже к первому сбору, он у нас запланирован на 15 января. Может быть, всё прояснится уже в ходе первого сбора. Понимать, кто с нами останется, буду только перед самым началом сбора. Предварительно, сбор пройдет в Кисловодске. Начало – 15 января, и продлится он две недели", - цитирует специалиста "СЭ".
Теги: Адиев Анжи
Сегодня, 13:35
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