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Источник: Крыховяк сам решит свое будущее в "Локомотиве"

Источник "Известий" рассказал о будущем Гжегожа Крыховяка, выступающего за "Локомотив" на правах аренды.

"Железнодорожники" могут выкупить контракт Гжегоша только в том случае, если он сам даст согласие на переход. Такой пункт был изначально оговорен в соглашении между клубами. Футболист уже отыграл положенное количество матчей, но если по каким-то причинам он сам не захочет остаться в "Локомотиве", трансфер не состоится, и Крыховяк вернется в ПСЖ. Сейчас его в московской команде всё устраивает, но прошла только половина сезона. Окончательное решение будет принято в конце чемпионата", - сказал источник, знакомый с ситуацией.

Крыховяк принял участие уже в 24 играх "железнодорожников" - в рамках чемпионата, Кубка страны и Лиги чемпионов.
Теги: Локомотив Крыховяк
Сегодня, 14:30
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#1  СуперШтангист   (Сегодня, 14:39)
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Болеет за:
«Терек»
Уверен, он примет верное решение и пошлёт трухлявую дрезину куда подальше. Ибо достоин поляк профессиональной команды, а не клоунской.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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