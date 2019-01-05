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Григорий Иванов: надеюсь, что мы доживем до того момента, когда "Урал" взойдет на вершину

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что мечтает, чтобы однажды его команда выиграла чемпионат России.

"Хочу, чтобы когда-нибудь в форме "Урала" выходили 11 уроженцев Свердловской области. Хочу, чтобы мы стали чемпионами.

Ты скажешь, что это далекая и почти неосуществимая цель. Но лет десять назад мы даже и не думали, что в России и Екатеринбурге может пройти чемпионат мира: в голове не укладывалось. Я думаю, все равно "Урал" когда-нибудь взойдет на вершину. Надеюсь, что мы доживем до этого момента (смеется)", - цитирует Иванова ETV
Теги: Урал
Сегодня, 15:29
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#1  Яamon   (Сегодня, 16:25)
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Болеет за:
«Локомотив»
надеюсь, у урала, который когда-нибудь взойдет на вершину, будет другой президент и другая репутация.
и, ладно бы, если бы чучело воровало у государства, которое в грош не ставит своих граждан и обирает до нитки! чучело ворует у народа футбол, набивая параллельно широкие карманы.
купи-продай в нашем футболе 100 лет, но такого откровенного дерьма, какое развел этот деятель, еще не было.
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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