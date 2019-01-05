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Источник: Владимир Гранат согласился почти на тройное понижение зарплаты в "Рубине"

По информации "Бизнес Online", "Рубин" ведет переговоры о понижении зарплаты с защитниками Владимиром Гранатом и Федором Кудряшовым.

Зарплата обоих составляет около 1,5 млн евро в год. Определенных договоренностей казанскому клубу удалось достигнуть лишь с Гранатом. Он согласился пойти почти на тройное понижение зарплаты.

Гранат и Кудряшов оказались в группе игроков, которые не полетели с "Рубином" на первый сбор в Турцию.
Теги: Рубин Гранат
Сегодня, 15:46
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(1)
#2  Antip7   (Сегодня, 16:20)
  • +1
  •  (1)

Мне бы такое повышение, как у него понижение)
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 16:09)
  • -1
  •  (1)

Докатился Вова до ручки! И это игрок сборной! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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