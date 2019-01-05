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Алексей Еременко-старший: я в "Оренбурге"? Бумага все стерпит...

Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, прокомментировал информацию о том, что "Оренбург" рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера.

– Правда, что у вас есть вариант с "Оренбургом"?

– Понятия не имею. Узнал об этом из СМИ. Мне сразу стали звонить. У меня вообще-то контракт еще на два года с клубом СИК. Сразу шеф начал звонить (улыбается), узнавать...

– "Оренбург" на вас выходил?

– Ничего не было. Абсолютно! Ну пишут и пишут. Бумага все стерпит...

"Спорт-Экспресс"
Теги: Еременко Оренбург
Сегодня, 19:47
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#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 20:23)
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Болеет за:
«Динамо К»
Понятия не имею. Узнал об этом из СМИ
stuck_out_tongue_winking_eyeРуководство "Оренбурга" тоже наверное узнало об этом из СМИ.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  Александр Ковалёв   (Сегодня, 20:10)
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online

Если поменяют Федотова, то как минимум для руководства "Оренбура" это будет зашквар.
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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