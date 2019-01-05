Алексей Еременко-старший: я в "Оренбурге"? Бумага все стерпит...

Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, прокомментировал информацию о том, что "Оренбург" рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера.– Понятия не имею. Узнал об этом из СМИ. Мне сразу стали звонить. У меня вообще-то контракт еще на два года с клубом СИК. Сразу шеф начал звонить (улыбается), узнавать...– Ничего не было. Абсолютно! Ну пишут и пишут. Бумага все стерпит...