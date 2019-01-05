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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Алексей Еременко: у Сергея закончилась аренда в "Спартаке". А СМИ написали, что его вычеркнули из списков, мол, он такой плохой... Просто сказка...
Алексей Еременко, отец полузащитника "Спартака" Сергея Еременко, заявил, что ему не понравилось, как СМИ написали про уход его сына из московского клуба.
19-летний хавбек выступал за красно-белых на правах аренды. В этом сезоне он провел за "Спартак-2" 7 матчей, результативными действиями не отметился.
- Ваш младший сын Сергей покинул "Спартак"
- Он не ушел, у него закончился арендный контракт. Мне не понравилось, как про это написали... Было не особо приятно читать.
- В смысле?
- Написали, что его вывели из заявки на сезон. Как-то некрасиво звучит. Можно было просто написать: закончился арендный контракт. Человек вернулся в свой клуб. А тут получается, что Сергея вычеркнули из списка... Красота! Просто сказка! Закончилась аренда (она была рассчитана до 31 декабря). Вот и все. Он же не принадлежал "Спартаку"! А в СМИ получилось, что он такой плохой, что его вычеркнули из списков...
"Спорт-Экспресс"
19-летний хавбек выступал за красно-белых на правах аренды. В этом сезоне он провел за "Спартак-2" 7 матчей, результативными действиями не отметился.
- Ваш младший сын Сергей покинул "Спартак"
- Он не ушел, у него закончился арендный контракт. Мне не понравилось, как про это написали... Было не особо приятно читать.
- В смысле?
- Написали, что его вывели из заявки на сезон. Как-то некрасиво звучит. Можно было просто написать: закончился арендный контракт. Человек вернулся в свой клуб. А тут получается, что Сергея вычеркнули из списка... Красота! Просто сказка! Закончилась аренда (она была рассчитана до 31 декабря). Вот и все. Он же не принадлежал "Спартаку"! А в СМИ получилось, что он такой плохой, что его вычеркнули из списков...
"Спорт-Экспресс"
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