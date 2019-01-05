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Алексей Еременко: у Сергея закончилась аренда в "Спартаке". А СМИ написали, что его вычеркнули из списков, мол, он такой плохой... Просто сказка...

Алексей Еременко, отец полузащитника "Спартака" Сергея Еременко, заявил, что ему не понравилось, как СМИ написали про уход его сына из московского клуба.

19-летний хавбек выступал за красно-белых на правах аренды. В этом сезоне он провел за "Спартак-2" 7 матчей, результативными действиями не отметился.

- Ваш младший сын Сергей покинул "Спартак"

- Он не ушел, у него закончился арендный контракт. Мне не понравилось, как про это написали... Было не особо приятно читать.

- В смысле?

- Написали, что его вывели из заявки на сезон. Как-то некрасиво звучит. Можно было просто написать: закончился арендный контракт. Человек вернулся в свой клуб. А тут получается, что Сергея вычеркнули из списка... Красота! Просто сказка! Закончилась аренда (она была рассчитана до 31 декабря). Вот и все. Он же не принадлежал "Спартаку"! А в СМИ получилось, что он такой плохой, что его вычеркнули из списков...

"Спорт-Экспресс"
Теги: Еременко Спартак
Сегодня, 20:11
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#6  miktar   (Сегодня, 22:02)
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2014—2016 Яро 32 (2)
2015 ? ЯБK 3 (0)
2016—2018 Базель 0 (0)
2016—2017 ? Базель II 12 (0)
2018—н.?в. Спартак (Юрмала) 0 (0)
2018—н.?в. ? Спартак-2 (Москва) 9 (0)


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#5  Ниндзя   (Сегодня, 21:32)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Spartak СССР,
ты бредишь, клоунесса laughing
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#4  Медведь Русский   (Сегодня, 21:26)
  • 0
  •  (0)

закончилась аренда? а какому клубу принадлежит контракт Сергея Еременко, что у него закончилось аренда?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#3  Spartak СССР   (Сегодня, 21:09)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
очередной привет неадекватным ослятам,видимо решили добитьсегодня жеребят подобными новостями.Горшочек не вари,мы же не кровожадные все таки,пускай пасутся....
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#2  Sammer  DDR (Сегодня, 20:19)
  • 0
  •  (8)

Закончилась аренда (она была рассчитана до 31 декабря). Вот и все. Он же не принадлежал "Спартаку"! А в СМИ получилось, что он такой плохой, что его вычеркнули из списков...


Да не, Он просто окуенный))) Спартак понял, что Сергей Еременко гораздо круче уровнем и решили , что не потянут такой талантище.

Совсем дурак. Олешо?
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 20:15)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
С глаз долой — из списков вон...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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