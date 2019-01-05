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Стали известны условия расторжения контракта с Самедовым

Контракт с полузащитником Александром Самедовым был расторгнут сегодня днем.

Встреча с игроком состоялась в офисе "Спартака" – на ней присутствовали главный тренер команды Олег Кононов, спортивный директор Сергей Родионов и юрист клуба.

Футболист получит все деньги до конца контракта, то есть за полгода.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 20:53
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(3)
#12  Ниндзя   (Сегодня, 22:00)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA-180505
А чем смысл расторжения может понять только высокопоставленный свин...

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов заявил, что благодарен Массимо Каррере.

"Каррера займет важное место среди тренеров, с которыми я работал. Я ему буду всегда благодарен.

Он не только классный тренер, но и прекрасный человек. Мы хорошо расстались и, дай бог, еще увидимся, попьем кофе или чего-то другого. Но я думаю, что мы еще встретимся в этой жизни", - сказал Самедов.

Телеканал 360


СуперШтангист,
мама твоя думает, и как я такая ш***а такого умного ублюдка родила?
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#11  СуперШтангист   (Сегодня, 21:58)
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Хитрый Лис
Вот оно мастерство менеджеров. Самедов получил все деньги и статус свободного агента, а клуб...ну а клуб получил моральное удовлетворение от доброго дела blush

А что ты хотел, клуб-то частный. А как известно, любой частник, типа Федуна не будет стараться приумножить капитал, а будет лишь разбазаривать, ведь, как известно, свои частные деньги гораздо легче психологически разбазаривать, нежели с распилов и откатов в госкомандах Гинера и Галицкого.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#10  Ниндзя   (Сегодня, 21:56)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SergioV
А если всю зарплату за полгода отдавать, то лучше бы остался.

так в спаме и хотели только за три месяца заплатить. Но влез профсоюз игроков с претензиями... smile
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#9  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 21:50)
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
А чем смысл расторжения может понять только высокопоставленный свин... laughing laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#8  SergioV  Белгород (Сегодня, 21:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Странное решение.
Если разрывать досрочно, то на каких-то экономически выгодных условиях. А если всю зарплату за полгода отдавать, то лучше бы остался. Не пойму логики...а раз так, значит очередной распил.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:34)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вот оно мастерство менеджеров. Самедов получил все деньги и статус свободного агента, а клуб...ну а клуб получил моральное удовлетворение от доброго дела blush
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  Ниндзя   (Сегодня, 21:30)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
хорош пистеть уже, чепушила. Расскажи лучше как ваш воспитанник Андрей Иванов был выперт со свинофермы, спился и умер
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#5  Киклоп  Россия (Сегодня, 21:26)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sammer
А разве его не выкинули с этой должности?

Шурег, не пыжся...
Его выкинули с другой должности. Гендиректора.
При всем отношении к РУ "Спартака" ты как всегда в дураках! bowtie


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
#4  Sammer  DDR (Сегодня, 21:18)
  • -1
  •  (3)

спортивный директор Сергей Родионов


А разве его не выкинули с этой должности? Разве не Атаманенко в Спаме спорт.директор)))) Или Родионов до сих пор не в курсе?
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#3  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 21:10)
  • -1
  •  (1)

Frankenstein,
не обязательно верить тому, что говорит клуб. Он всё представляет в выгодном ему свете...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#2  Egorysche   (Сегодня, 21:08)
  • +4
  •  (10)
online

Чтобы спровадить пенсионеров на пенсию Спартаку приходиться платить!
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
КАПЕЦ ПОЗОРИЩЕ
всё равно что заплатить за такси и не поехать
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  Frankenstein   (Сегодня, 21:06)
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Всё по людски,а то ослики переживали и говорили что выкинули Самедова,это же не Цска где больного Эльма Гинер отправил по холодку без выходного пособия и написал по обоюдному согласию,экономист... sweat_smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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