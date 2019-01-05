Стали известны условия расторжения контракта с Самедовым

Контракт с полузащитником Александром Самедовым был расторгнут сегодня днем.Встреча с игроком состоялась в офисе "Спартака" – на ней присутствовали главный тренер команды Олег Кононов, спортивный директор Сергей Родионов и юрист клуба.Футболист получит все деньги до конца контракта, то есть за полгода.