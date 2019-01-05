Отец Романа Еременко: для сына путь в ЦСКА закрыт? Мы смотрим только вперед

Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, не готов говорить о том, где его сын продолжит карьеру и останется ли он в "Спартаке".- Меня не нужно спрашивать, А то в СМИ постоянно появляются противоречивые данные... Есть "Спартак", клуб. Пусть они комментируют. Я здесь ничего говорить не буду, - сказал Еременко.- Это опять же - обращайтесь в "Спартак". Я ничего не буду говорить. А то все переворачивается с ног на голову. Есть работодатель, пусть он и комментируют.- Эта жизнь. Каждый принимает свое решение, каждый делает свой выбор. Я даже не хочу возвращаться к этому вопросу. Мы смотрим вперед. То, что сзади, изменить уже нельзя. Зачем об этом рассуждать? Я живу вот по таким принципам. Изменить ничего нельзя. Только вперед!- Все в порядке. Все остальные комментарии вам лучше получить у "Спартака".