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Отец Романа Еременко: для сына путь в ЦСКА закрыт? Мы смотрим только вперед

Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, не готов говорить о том, где его сын продолжит карьеру и останется ли он в "Спартаке".

- Меня не нужно спрашивать, А то в СМИ постоянно появляются противоречивые данные... Есть "Спартак", клуб. Пусть они комментируют. Я здесь ничего говорить не буду, - сказал Еременко.

- Агент Романа Марко Трабукки сказал, что ваш сын едет на сборы со "Спартаком" и остается в клубе

- Это опять же - обращайтесь в "Спартак". Я ничего не буду говорить. А то все переворачивается с ног на голову. Есть работодатель, пусть он и комментируют.

- Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не так давно заявил, что дорога в армейский клуб для Романа закрыта.

- Эта жизнь. Каждый принимает свое решение, каждый делает свой выбор. Я даже не хочу возвращаться к этому вопросу. Мы смотрим вперед. То, что сзади, изменить уже нельзя. Зачем об этом рассуждать? Я живу вот по таким принципам. Изменить ничего нельзя. Только вперед!

- Как у Романа дела со здоровьем, восстановился?

- Все в порядке. Все остальные комментарии вам лучше получить у "Спартака".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Еременко Спартак ЦСКА
Сегодня, 21:00
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#2  Frost  Vjhjp (Сегодня, 21:33)
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Рома, был ***ом, им и остался........................ ЦСКА-это навсегда......................
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 21:06)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо К»
А.Еременко: Мы смотрим вперед. То, что сзади, изменить уже нельзя. Зачем об этом рассуждать? Я живу вот по таким принципам. Изменить ничего нельзя. Только вперед!
stuck_out_tongue_winking_eye Так впереди как раз ЦСКА,но кокаинщик-иуда там не нужен.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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