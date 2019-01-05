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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Отец Романа Еременко: для сына путь в ЦСКА закрыт? Мы смотрим только вперед
Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, не готов говорить о том, где его сын продолжит карьеру и останется ли он в "Спартаке".
- Меня не нужно спрашивать, А то в СМИ постоянно появляются противоречивые данные... Есть "Спартак", клуб. Пусть они комментируют. Я здесь ничего говорить не буду, - сказал Еременко.
- Агент Романа Марко Трабукки сказал, что ваш сын едет на сборы со "Спартаком" и остается в клубе
- Это опять же - обращайтесь в "Спартак". Я ничего не буду говорить. А то все переворачивается с ног на голову. Есть работодатель, пусть он и комментируют.
- Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не так давно заявил, что дорога в армейский клуб для Романа закрыта.
- Эта жизнь. Каждый принимает свое решение, каждый делает свой выбор. Я даже не хочу возвращаться к этому вопросу. Мы смотрим вперед. То, что сзади, изменить уже нельзя. Зачем об этом рассуждать? Я живу вот по таким принципам. Изменить ничего нельзя. Только вперед!
- Как у Романа дела со здоровьем, восстановился?
- Все в порядке. Все остальные комментарии вам лучше получить у "Спартака".
"Спорт-Экспресс"
- Меня не нужно спрашивать, А то в СМИ постоянно появляются противоречивые данные... Есть "Спартак", клуб. Пусть они комментируют. Я здесь ничего говорить не буду, - сказал Еременко.
- Агент Романа Марко Трабукки сказал, что ваш сын едет на сборы со "Спартаком" и остается в клубе
- Это опять же - обращайтесь в "Спартак". Я ничего не буду говорить. А то все переворачивается с ног на голову. Есть работодатель, пусть он и комментируют.
- Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не так давно заявил, что дорога в армейский клуб для Романа закрыта.
- Эта жизнь. Каждый принимает свое решение, каждый делает свой выбор. Я даже не хочу возвращаться к этому вопросу. Мы смотрим вперед. То, что сзади, изменить уже нельзя. Зачем об этом рассуждать? Я живу вот по таким принципам. Изменить ничего нельзя. Только вперед!
- Как у Романа дела со здоровьем, восстановился?
- Все в порядке. Все остальные комментарии вам лучше получить у "Спартака".
"Спорт-Экспресс"
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