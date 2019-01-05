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"Динамо" ведет переговоры с Поповым

Наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Ивелина Попова является "Динамо".

Игрок получил предложение, которое значительно превосходит возможные условия сотрудничества с "Ростовом" и "Рубином".

Вероятно, после расторжения контракта со "Спартаком" футболист подпишет договор с бело-голубыми.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Динамо Спартак Попов
Вчера, 23:11
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#2  SergioV  Белгород (Сегодня, 01:11)
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Болеет за:
«Спартак»
Опять РАСТОРЖЕНИЕ контракта?! Великий Гурам Аджоев научил Кононова вести бизнес...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#1  CSKA_Best   (Сегодня, 00:36)
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Болеет за:
ЦСКА
ты смотри прямо на расхват + ещё 5 клубов из европы вот это игрок динамо бери быстрее а то перехватят)))
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
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