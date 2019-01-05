"Динамо" ведет переговоры с Поповым

Наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Ивелина Попова является "Динамо".Игрок получил предложение, которое значительно превосходит возможные условия сотрудничества с "Ростовом" и "Рубином".Вероятно, после расторжения контракта со "Спартаком" футболист подпишет договор с бело-голубыми.