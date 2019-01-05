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Андрей Аршавин вновь развелся с женой

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин развелся с женой Алисой Казьминой.

"Мы с Андреем давно развелись", – заявила Казьмина.

В декабре телегам-канал Mash сообщал, что Аршавин провел ночь в элитном стриптиз-баре, затем вышел из заведения в сопровождении двух проституток, находясь в состоянии опьянения, устроил прогулку на лошадях, но отказался за это платить.

Пара поженилась в 2016 году, у них есть общая дочь.

Starhit
Теги: Аршавин
Вчера, 23:44
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#1  Глеб Козодоев   (Сегодня, 01:10)
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Гандон
Регистрация: 7.03.2017 [жалоба]
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