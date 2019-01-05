Андрей Аршавин вновь развелся с женой

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин развелся с женой Алисой Казьминой."Мы с Андреем давно развелись", – заявила Казьмина.В декабре телегам-канал Mash сообщал, что Аршавин провел ночь в элитном стриптиз-баре, затем вышел из заведения в сопровождении двух проституток, находясь в состоянии опьянения, устроил прогулку на лошадях, но отказался за это платить.Пара поженилась в 2016 году, у них есть общая дочь.