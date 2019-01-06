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Александр Самедов может перейти в "Кайрат"

Российский полузащитник Александр Самедов, который покинул "Спартак", может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Kazfootball.

Футболистом интересуется "Кайрат", который рассматривает возможность приобретения Самедова в связи с уходом Исаэля.

34-летний полузащитник является воспитанником "Спартака". Он дебютировал в составе первой команды в ноябре 2002 года. С 2005 по 2017 год Александр выступал за другие московские клубы, а в 2017-м вернулся в стан красно-белых и вместе с командой стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Теги: Самедов Кайрат
Сегодня, 09:19
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#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 10:57)
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verhdon27,
Имеет смысл,если хочет играть
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 10:00)
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Болеет за:
«Ростов»
Не перейдет!.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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