Георгий Джикия - Самедову: тебя будет не хватать, легенда

Защитник "Спартака" Георгий Джикия попрощался с полузащитником красно-белых Александром Самедовым, который покинул московский клуб."Тебя будет не хватать, легенда, спасибо за время, проведённое вместе на футбольных полях, ну а в жизни мы ещё попылим, буду скучать", — написал Джикия.