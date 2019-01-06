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Георгий Джикия - Самедову: тебя будет не хватать, легенда

Защитник "Спартака" Георгий Джикия попрощался с полузащитником красно-белых Александром Самедовым, который покинул московский клуб.

"Тебя будет не хватать, легенда, спасибо за время, проведённое вместе на футбольных полях, ну а в жизни мы ещё попылим, буду скучать", — написал Джикия.
Теги: Джикия Самедов Спартак
Сегодня, 10:42
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#6  utekay  Россия (Сегодня, 12:03)
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Какой клубишко, такие и легенды

никакие


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 11:47)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Какая нах легенда?
Мы что,кони,у которых легенды негры?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#4  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:45)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Легенда? Так с легендами не расстаются.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#3  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 11:28)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Легенда,млять 100 матчей сыграют и уже легенды,измельчала свиноферма... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#2  sanyapytilin   (Сегодня, 11:23)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Какой клубишко, такие и легенды


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#1  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 11:21)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Георгий Джикия - Самедову: тебя будет не хватать, легенда


Легенда ?
чего или кого?
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
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