Геннадий Орлов: Паредес – эгоист. "Зенит" и без него может стать чемпионом

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может покинуть клуб.– Я же говорил, что футболист, который в первом своем сезоне за "Зенит" получает 11 желтых карточек, а во втором – два удаления, вызывает у меня вопросы. Значит, у него не лежит душа к этой команде. Человек, болеющий за "Зенит", так себя вести не будет. Налицо явные эгоистические проявления. Паредес думает о том, как лучше себе устроить карьеру. И зачем такого полузащитника держать? Наверное, стоит подумать о том, как его выгоднее продать.– Паредес – абсолютно лучший игрок "Зенита". По техническому оснащению, по пониманию. Я это признаю. Но играет он не в полную силу, ведь может действовать еще лучше. Ну что поделать? Ну не лежит у него душа. Он хочет выступать за другой клуб, в другом чемпионате, наверное, в Лиге чемпионов. Это чисто его помыслы. Таких людей нет смысла держать.Он ни разу не извинился перед болельщиками, командой за свои карточки, удаления. Ни разу не сказал: "Вы извините меня, я вас подвел". Ну что за отношение? Во главу угла нужно ставить принцип "я за команду, я за тренера, за болельщика, за клуб". Если этого нет, то зачем рассчитывать на человека?Футбольный опыт подсказывает, что такие люди подведут в самый трудный момент. Практика показывает, что за таких игроков не нужно держаться. Они разлагают команду.– Сейчас всех тех игроков, которые собраны в "Зените" (мы не говорим про возможные приобретения), нужно довести до нужных, высоких кондиций. В принципе всех этих футболистов должно хватить, чтобы "Зениту" выиграть чемпионат.– Даже без него.