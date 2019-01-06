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Геннадий Орлов: Паредес – эгоист. "Зенит" и без него может стать чемпионом

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может покинуть клуб.

– Я же говорил, что футболист, который в первом своем сезоне за "Зенит" получает 11 желтых карточек, а во втором – два удаления, вызывает у меня вопросы. Значит, у него не лежит душа к этой команде. Человек, болеющий за "Зенит", так себя вести не будет. Налицо явные эгоистические проявления. Паредес думает о том, как лучше себе устроить карьеру. И зачем такого полузащитника держать? Наверное, стоит подумать о том, как его выгоднее продать.

– В то же время в нынешнем сезоне в его активе 4 гола и 5 результативных передач.

– Паредес – абсолютно лучший игрок "Зенита". По техническому оснащению, по пониманию. Я это признаю. Но играет он не в полную силу, ведь может действовать еще лучше. Ну что поделать? Ну не лежит у него душа. Он хочет выступать за другой клуб, в другом чемпионате, наверное, в Лиге чемпионов. Это чисто его помыслы. Таких людей нет смысла держать.

Он ни разу не извинился перед болельщиками, командой за свои карточки, удаления. Ни разу не сказал: "Вы извините меня, я вас подвел". Ну что за отношение? Во главу угла нужно ставить принцип "я за команду, я за тренера, за болельщика, за клуб". Если этого нет, то зачем рассчитывать на человека?

Футбольный опыт подсказывает, что такие люди подведут в самый трудный момент. Практика показывает, что за таких игроков не нужно держаться. Они разлагают команду.

– Но кто тогда заменит Паредеса в этом "Зените"?

– Сейчас всех тех игроков, которые собраны в "Зените" (мы не говорим про возможные приобретения), нужно довести до нужных, высоких кондиций. В принципе всех этих футболистов должно хватить, чтобы "Зениту" выиграть чемпионат.

– Даже без Паредеса?

– Даже без него.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлов Паредес Зенит
Сегодня, 11:08
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(1)
#12  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:37)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Паредес - эгоист, Ригони- ленивый, Дриусси мешает Дзюба, короче колония аргентинцев должна разбегаться в разные стороны.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#11  Quincy   (Сегодня, 12:21)
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Болеет за:
«Спартак»
Даже Передаст не хочет играть у великого Сямака
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#10  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 12:07)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
походу сам Семак в чемпионство не особо верит

Придётся тебе опять за Спартак болеть

Цитата: Blessing
Без Паредеса чемпионом можно стать, только купив титул, как это сделал спартак

Где кот? Перевели в другую палату?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 12:06)
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Без Паредеса чемпионом можно стать, только купив титул, как это сделал спартак.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  utekay  Россия (Сегодня, 12:04)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
походу сам Семак в чемпионство не особо верит


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#7  Avtokrat   (Сегодня, 11:59)
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Эти крылатые (орлов, уткин ) уже просто достали.
Регистрация: 26.05.2012 [жалоба]
#6  brysy  москва (Сегодня, 11:53)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Евгений Буров
что то очень сомнительно -имея большой отрыв концовку просто смяли так что теперь 3-4 команды снова в борьбе за чемпионство wink

Так можно вспомнить прошлый сезон, тоже самое будет и в этом, даже хуже, звоночек уже прозвенел и только чудо, что Краснодар в последней игре не смог выиграть, а то-бы уже первого места не было, а весной играть на выезде почти со всеми конкурентами, тут их и добьют, доведут до нужной кондиции.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#5  solig65   (Сегодня, 11:51)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Лет через 5 станете

Цитата: suvirinimas
Читаю я этого околофутбольного специалиста и думаю насколько надо быть таким недалеким заявляя подобное. Неужели вы, недалекий специалист думаете, что чемпионом можно стать с Заболотными, Ерохиными, Смольниковыми и похожими на них? Это ж настолько нужно быть недалеким и вообще ничего не понимающим в футболе, чтобы такое заявлять. Жаль мне такого "специалиста" Орлова.

Да какой он "специалист"..150 дерябнул и понес пургу..
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#4  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 11:45)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и всё. Всплыла это говнокоманда на десять лет и опять скоро нырнёт туда,где была все годы своего существования


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#3  Евгений Буров   (Сегодня, 11:40)
  • 0
  •  (2)

что то очень сомнительно -имея большой отрыв концовку просто смяли так что теперь 3-4 команды снова в борьбе за чемпионство wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#2  brysy  москва (Сегодня, 11:28)
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Довести до нужной кондиции, мням, мням, Гена, они мало пьющие, ничего, как говорит наш шеф, товарищ Миллер, за чужой счёт, пьют даже язвенники и трезвенники, одного уже довели до нужной кондиции, сидит отдыхает в Бутырке.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  suvirinimas   (Сегодня, 11:25)
  • +2
  •  (6)

Читаю я этого околофутбольного специалиста и думаю насколько надо быть таким недалеким заявляя подобное. Неужели вы, недалекий специалист думаете, что чемпионом можно стать с Заболотными, Ерохиными, Смольниковыми и похожими на них? Это ж настолько нужно быть недалеким и вообще ничего не понимающим в футболе, чтобы такое заявлять. Жаль мне такого "специалиста" Орлова.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
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