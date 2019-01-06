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"Краснодар" поздравил Ивана Игнатьева с 20-летием

"Краснодар" поздравил с днем рождения нападающего команды Ивана Игнатьева с 20-летием.

В текущем сезоне Игнатьев провел 20 матчей, забил 6 голов и сделал 4 передачи во всех турнирах.

Теги: Краснодар Игнатьев
Сегодня, 12:24
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 12:39)
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Болеет за:
ЦСКА
один из голов, который перебросом - он и правда был красив


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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