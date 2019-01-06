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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Генеральный директор "Кайрата": Самедов? Даже не слышал о таком
Генеральный директор "Кайрата" Марат Баймуханов прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника Александра Самедова в казахстанскую команду.
Вчера, 5 января, стало известно, что московский "Спартак" расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон. Позже в СМИ появилась информация, что "Кайрат" рассматривает возможность приобретения Самедова в связи с уходом Исаэля.
"Даже не слышал о таком. Каждый день появляются какие-то слухи. Скорее всего, данную ситуацию раздувают российские журналисты", - цитирует Баймуханова "Чемпионат.сом".
Вчера, 5 января, стало известно, что московский "Спартак" расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон. Позже в СМИ появилась информация, что "Кайрат" рассматривает возможность приобретения Самедова в связи с уходом Исаэля.
"Даже не слышал о таком. Каждый день появляются какие-то слухи. Скорее всего, данную ситуацию раздувают российские журналисты", - цитирует Баймуханова "Чемпионат.сом".
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