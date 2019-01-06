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Генеральный директор "Кайрата": Самедов? Даже не слышал о таком

Генеральный директор "Кайрата" Марат Баймуханов прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника Александра Самедова в казахстанскую команду.

Вчера, 5 января, стало известно, что московский "Спартак" расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон. Позже в СМИ появилась информация, что "Кайрат" рассматривает возможность приобретения Самедова в связи с уходом Исаэля.

"Даже не слышал о таком. Каждый день появляются какие-то слухи. Скорее всего, данную ситуацию раздувают российские журналисты", - цитирует Баймуханова "Чемпионат.сом".
Теги: Кайрат Самедов
Сегодня, 13:22
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#9  utekay  Россия (Сегодня, 15:44)
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online
Болеет за:
«Зенит»
чурбаны своего не признают ибо свинья


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  seryu  Москва (Сегодня, 15:20)
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Цитата: Sammer
Этож ЛЕГЕНДА!!!!!!!!!!

Для таких убогих, так ты, это действительно легенда!
Регистрация: 17.03.2009 [жалоба]
#7  Городовой  Россия (Сегодня, 14:35)
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Болеет за:
«Зенит»
Балеруна-шатуна знают только в пределам Москвы и области)Это же не Тихонов или Аршавин.Казахи подписывают ветеранов с именами,а не современный сраптаковский шлак.

Цитата: Sammer
Этож ЛЕГЕНДА!!!!!!!!!!

По ныркам в штрафной smirk


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#6  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 14:34)
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Болеет за:
«Спартак»
Руссфутбол,когда писать нечего, сначала забрасывает утку,а вдруг народ схавает,а потом просто делают статейку с опровержением.Итого сразу две статьи в колонке!!!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#5  Волжанин   (Сегодня, 14:11)
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Болеет за:
ЦСКА
Да кому он нужен в 34 года.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#4  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что эта чурка себе позволяет?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#3  miktar   (Сегодня, 13:58)
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вот она, 100%-ная мэсть!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#2  CSKA_Best   (Сегодня, 13:50)
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  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
joy
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#1  Sammer  DDR (Сегодня, 13:31)
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Этож ЛЕГЕНДА!!!!!!!!!!
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
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