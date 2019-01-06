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Александр Самедов успешно провёл переговоры с "Крыльями Советов"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов сообщил, что бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов близок к переходу в самарский клуб.

"Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всём договорились. Официально всё будет тогда, когда объявим, но переговоры мы провели успешно", - цитирует Шикунова "Чемпионат.сом".
Теги: Самедов Крылья Советов
Сегодня, 22:47
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#2  Oder8587   (Сегодня, 23:26)
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: yanus0407
Cамедов хороший игрок - удачи ему в Крыльях, игру он точно не испортит.

В Крыльях не испортит, ее там просто нет...
Регистрация: 2.10.2016 [жалоба]
#1  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 23:22)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Cамедов хороший игрок - удачи ему в Крыльях, игру он точно не испортит.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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