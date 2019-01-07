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Фанаты Кокорина хотят поздравить игрока с Рождеством у "Газпром Арены"

Фанаты нападающего "Зенита" Александра Кокорина 7 января собираются выйти к стадиону "Газпром Арена", чтобы организовать в честь футболиста праздничный флешмоб.

Мероприятие планируется начать в 16:00, сообщает инстаграм Кокорина. Таким образом, местные жители и болельщики "Зенита" хотят поздравить Александра Кокорина с Рождеством Христовым.

По словам организаторов, флешмоб не надо рассматривать в качестве митинга. По этой причине участников просят не приносить на встречу каких-либо плакатов и лозунгов.

"Газета.ру"
Теги: Кокорин
Сегодня, 09:56
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