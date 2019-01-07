СМИ: "Зенит" проявляет интерес к игроку "Ромы" Карсдорпу

Защитник "Ромы" Рик Карсдорп входит в сферу интересов "Зенита" и "Бешикташа", сообщил в твиттере турецкий журналист Сафак Малатая.По данным источника, римляне готовы расстаться с 23-летними футболистом. Не исключен вариант возвращения голландца в свой прежний клуб "Фейеноорд"."Рома" купила Карсдорпа летом 2017 года за 14 млн евро. Однако футболист сходу получил тяжелую травму колена. Также отмечалось, что у голландца тяжелые отношения с тренерским штабом римлян.