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"Зенит" предложил более €10 млн за защитника "Фейеноорда" Юсте

Защитник "Фейеноорда" Йерри Юсте может перебраться в петербургский "Зенит" в зимнее трансферное окно, сообщает Rijnmond.nl.

По информации источника, сине-бело-голубые сделали клубу из Нидерландов предложение на сумму в более чем €10 млн. Ранее сообщалось, что "Фейеноорд" оценивает 22-летнего футболиста примерно в эту же сумму.

Юсте в прошлом сезоне выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов в составе "Фейеноорда". В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов защитник провёл 13 матчей, в которых отметился одним голом. Также он заработал по жёлтой и красной карточке. Контракт Юсте действует до лета 2021 года.

"Чемпионат.сом"
Теги: Фейеноорд Юсте Зенит
Сегодня, 11:20
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