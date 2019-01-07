Источник: "Зенит" досрочно вернул Ригони из "Аталанты", заплатив около 1 млн евро

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, выступавший в первой половине сезона за "Аталанту", досрочно вернулся в питерский клуб.Сине-бело-голубые, воспользовавшись своим правом, заплатили в пятницу итальянцам около миллиона евро и аннулировали аренду 25-летнего аргентинца.У "Аталанты" изначально было право выкупа Ригони по окончании сезона за 15 миллионов евро.По данным Ol?, хавбек продолжит выступать за "Зенит".Таким образом, Ригони не сможет перейти в январе в "Ривер Плейт", который планировал арендовать игрока.В августе 2017 года "Зенит" купил Ригони у "Индепендьенте" за 9 млн евро.