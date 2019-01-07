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Источник: "Зенит" досрочно вернул Ригони из "Аталанты", заплатив около 1 млн евро

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, выступавший в первой половине сезона за "Аталанту", досрочно вернулся в питерский клуб.

Сине-бело-голубые, воспользовавшись своим правом, заплатили в пятницу итальянцам около миллиона евро и аннулировали аренду 25-летнего аргентинца.

У "Аталанты" изначально было право выкупа Ригони по окончании сезона за 15 миллионов евро.

По данным Ol?, хавбек продолжит выступать за "Зенит".

Таким образом, Ригони не сможет перейти в январе в "Ривер Плейт", который планировал арендовать игрока.

В августе 2017 года "Зенит" купил Ригони у "Индепендьенте" за 9 млн евро.

sports.ru
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#18  Quincy   (Сегодня, 15:43)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Ну по крайней мере не зависит от больших фигур, правда сильно зависит от одной фигуры, которую кот не имеет права раскрывать)

Королева?!))

Цитата: yuri
Ничего он не отменит, его фигура уже ни черта не решает. Решает серый кардинал ( свита)

А король то оказывается голый)
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#17  yuri  спб (Сегодня, 15:37)
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Отменит,вот тебе и снова рейтинг,зри в корень для чего эти шахматы)

Верно , шахматы все равно что мухи - раз и прихлопнул черного ферзя- кот одним махом решил сложную для мозга задачу. Решать нужно сердцем а не извилинами- мат.).
Ничего он не отменит, его фигура уже ни черта не решает. Решает серый кардинал ( свита)


Цитата: Quincy
Вот кот куда больше самодостаточный,чем Зенит))


Ну по крайней мере не зависит от больших фигур, правда сильно зависит от одной фигуры, которую кот не имеет права раскрывать)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#16  Quincy   (Сегодня, 15:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Вовик потерял авторитет подняв песионный возраст.

Отменит,вот тебе и снова рейтинг,зри в корень для чего эти шахматы)

Цитата: yuri
Коту чужого не надо тем более от злого врага человечества )

Вот кот куда больше самодостаточный,чем Зенит))
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#15  yuri  спб (Сегодня, 15:17)
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Цитата: Quincy
Помнишь что Вова ответил Фурсенко про исконно русскую игру футбол?)Ты не обедал ещё что ли?)Как было бы хорошо всем нам,если бы Федун тебе подарил абонемент в столовую в Тарасовке)

Вовик потерял авторитет подняв песионный возраст. Маразм пошел у него. Коту чужого не надо тем более от злого врага человечества )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#14  Quincy   (Сегодня, 15:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Вретеп как раз там где варят нелепые сказочные борщи.) Кто же будет разгонять тот клуп что приносит наибольший эффект и очки для страны, сэр. Борщец то густоват )

Помнишь что Вова ответил Фурсенко про исконно русскую игру футбол?)Ты не обедал ещё что ли?)Как было бы хорошо всем нам,если бы Федун тебе подарил абонемент в столовую в Тарасовке)
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#13  yuri  спб (Сегодня, 15:05)
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Цитата: Quincy
Пусть хоть где то Зенит будет первым,а то могут и разогнать ваш вертеп

Вретеп как раз там где варят нелепые сказочные борщи.) Кто же будет разгонять тот клуп что приносит наибольший эффект и очки для страны, сэр. Борщец то густоват )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#12  Quincy   (Сегодня, 14:59)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
И Вас сэр, с Наступившим Светлым праздником.

Спасибо!
Цитата: yuri
Зенит в отличие от олигарха самодостаточный клуб

Как раз зависимый,так как находится на иждивение у гос-ва.
Цитата: yuri
Самая посещаемая команда в стране.

Пусть хоть где то Зенит будет первым,а то могут и разогнать ваш вертеп stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#11  Городовой  Россия (Сегодня, 14:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Эту бездарность надо было в аренду сдать куда-нибудь в чемпионат Алжира,глядишь научился бы стараться.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#10  fd65   (Сегодня, 14:54)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лям на лево, три на право, десятка в СИЗо сидит, и лямов пятьдесят лавку протирает.... , - впечатляющая селекционная работа болотных....., а золота как не было, так и нет.... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#9  yuri  спб (Сегодня, 14:54)
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Цитата: Quincy
Цитата: yuri
Сказал одигарх Федун ограбивший страну

Кот,Спартак в отличие от Зенита не сидит на шее у государства.С Рождеством тебя wink

И Вас сэр, с Наступившим Светлым праздником. Зенит в отличие от олигарха самодостаточный клуб. Самая посещаемая команда в стране.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  Quincy   (Сегодня, 14:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Сказал одигарх Федун ограбивший страну

Кот,Спартак в отличие от Зенита не сидит на шее у государства.С Рождеством тебя wink
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 14:33)
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Цитата: Quincy
Ржака))Убыточный зенит,убыточен во всем

Сказал одигарх Федун ограбивший страну. плюсики не забудьте себе побольше навалять, смешные)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  shatronok  Россия (Сегодня, 14:15)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Vlad-ОБЖ 66,
Vlad-ОБЖ 66,
Шмайхель,
Вся секта в сборе, продолжайте молиться и вам воздастся.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#5  Quincy   (Сегодня, 14:03)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
и убыл бы он уже совсем ,куда-нибудь в сторону Севастополя .., всех достало это гомно клоуна.

Он должен достойно заменить Зенит2,скоро вакантное место освободится
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#4  Шмайхель   (Сегодня, 14:00)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжиные ипланы ещё что-то за Самедова квакают )

Цитата: Quincy
Убыточный зенит,убыточен во всем
..и убыл бы он уже совсем ,куда-нибудь в сторону Севастополя .., всех достало это гомно клоуна.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#3  Quincy   (Сегодня, 13:56)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ржака))Убыточный зенит,убыточен во всем
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 13:55)
  • 0
  •  (6)

болотным пофиг, бабло дармовое.. Бабло для быдло..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 13:54)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
joy joy
Рибалта - красавец просто, грамотно бомжиков разводит))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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