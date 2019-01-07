Кристоффер Ольссон: я провел два потрясающих года в АИК и вырос как футболист

Хавбек сборной Швеции Кристоффер Ольссон попрощался с футбольным клубом АИК, за который выступал с 2017 года."Я провел два потрясающих года в АИК и вырос как футболист, и личность. Всегда буду благодарен за возможность, которую я получил в клубе. Спасибо болельщикам, руководству, а также моим партнерам по команде", – сказал Ольссон клубной пресс-службе.Сегодня стало известно о том, что АИК и "Краснодар" согласовали трансфер Ольссона. Футболист прибудет на сбор «горожан» в Испании, где состоится подписание долгосрочного контракта.