"Вулверхэмптон" готов продать "Спартаку" словацкого полузащитника

Состав московского "Спартака" может усилить полузащитник "Вулверхэмптона" Кристиан Херц, который в этом сезоне выступает за "ДАК 1904" на правах аренды.Согласно источнику, англичане готовы продать 20-летнего хавбека, который тренировался в академии "Вулверхэмптона", но за главную команду не провел ни одной игры.В текущем сезоне Херц сыграл 25 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Его контракт с английским клубом действует до 2020 года, а трансферный лист оценивается в 550 тысяч евро.