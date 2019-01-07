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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Стефан Велков: ЦСКА мне не подошёл, никогда не нравилась Россия
Болгарский защитник Стефан Велков рассказал, как он побывал на просмотре в московском ЦСКА в 2016 году.
В настоящее время 22-летний футболист выступает за команду "Ден Босх", которая играет во второй голландской лиге.
"ЦСКА мне не подошёл. Моя поездка в ЦСКА на просмотр была скорее решением президента "Славии". Мне никогда не нравилась Россия. Моё место в Западной Европе. В остальном ЦСКА хороший клуб. В тот момент там играл Георги Миланов.
Уровень футбола во второй голландской лиге? Более открытый футбол, чем в Болгарии. У всех игроков есть два или три варианта продолжения атаки в каждой ситуации. Я давно хотел попробовать свои силы за границей", – цитирует Велкова Topsport.
"Чемпионат.сом"
В настоящее время 22-летний футболист выступает за команду "Ден Босх", которая играет во второй голландской лиге.
"ЦСКА мне не подошёл. Моя поездка в ЦСКА на просмотр была скорее решением президента "Славии". Мне никогда не нравилась Россия. Моё место в Западной Европе. В остальном ЦСКА хороший клуб. В тот момент там играл Георги Миланов.
Уровень футбола во второй голландской лиге? Более открытый футбол, чем в Болгарии. У всех игроков есть два или три варианта продолжения атаки в каждой ситуации. Я давно хотел попробовать свои силы за границей", – цитирует Велкова Topsport.
"Чемпионат.сом"
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