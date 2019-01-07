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Стефан Велков: ЦСКА мне не подошёл, никогда не нравилась Россия

Болгарский защитник Стефан Велков рассказал, как он побывал на просмотре в московском ЦСКА в 2016 году.

В настоящее время 22-летний футболист выступает за команду "Ден Босх", которая играет во второй голландской лиге.

"ЦСКА мне не подошёл. Моя поездка в ЦСКА на просмотр была скорее решением президента "Славии". Мне никогда не нравилась Россия. Моё место в Западной Европе. В остальном ЦСКА хороший клуб. В тот момент там играл Георги Миланов.

Уровень футбола во второй голландской лиге? Более открытый футбол, чем в Болгарии. У всех игроков есть два или три варианта продолжения атаки в каждой ситуации. Я давно хотел попробовать свои силы за границей", – цитирует Велкова Topsport.

"Чемпионат.сом"
Теги: Велков ЦСКА
Сегодня, 16:54
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#7  89094506097  КРАСНОДАР (Сегодня, 19:26)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Никогда не нравилась Россия? Тебе осколку турецкого х#ра Россия априори не должна нравится.
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#6  Frankenstein   (Сегодня, 19:20)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#5  sparwik53  Виктор (Сегодня, 19:13)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Россия не нравится, а что же ты на Родине не хочешь жить и играть. ГЕЙРОПЫ захотелось?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  Ниндзя   (Сегодня, 17:59)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
У него ещё и память куёвая laughing

На просмотре в ЦСКА побывал 17-летний болгарский центральный защитник Стефан Велков.

"Команда и потенциальный новичок познакомились, но говорить о трансфере, естественно, пока рано", — сообщает источник.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста софийской "Славии" в € 300 тыс.

9 апреля 2014 года
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#3  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 17:36)
  • +4
  •  (6)

Ну играй во второй голандской лиге.ЦСКА ему не подошел....Насмешил.Кто ты такой,чтобы выбирать что тебе подходит.Это ты не подошел ЦСКА.Xyли тогда торчишь во второй голанской жoпe.Пошел бы в англискую премьеру,или на крайняк в бундеслигу.Но тебя туда не позовут.Потому,что ты отстой
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#2  miktar   (Сегодня, 17:29)
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  •  (7)

Писал заметку, наверное тот, кому тоже не нравится Россси?


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:25)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
это ты скорее ЦСКА не подошел!)
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
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