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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
На первом зимнем сборе "Урала" Погребняк будет работать в общей группе
На первом зимнем сборе "Урала", который начнется 11 января на Кипре, 35-летний форвард Павел Погребняк будет тренироваться в общей группе.
Футболист восстановился от травмы ахилла, полученной в апреле прошлого года в полуфинальном матче Олимп-Кубка России в составе "Тосно" против "Спартака" (1:1, 5:4 – пенальти), и полностью готов к работе наравне со всеми.
Нападающий заключил однолетний контракт с клубом из Екатеринбурга 29 августа 2018 года, но пока не провел в его составе ни одной встречи.
Вместе с тем, на сбор команды отправится один новичок – 27-летний защитник сборной Белоруссии Денис Поляков, перешедший из БАТЭ.
"Спорт-Экспресс"
Футболист восстановился от травмы ахилла, полученной в апреле прошлого года в полуфинальном матче Олимп-Кубка России в составе "Тосно" против "Спартака" (1:1, 5:4 – пенальти), и полностью готов к работе наравне со всеми.
Нападающий заключил однолетний контракт с клубом из Екатеринбурга 29 августа 2018 года, но пока не провел в его составе ни одной встречи.
Вместе с тем, на сбор команды отправится один новичок – 27-летний защитник сборной Белоруссии Денис Поляков, перешедший из БАТЭ.
"Спорт-Экспресс"
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