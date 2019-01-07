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На первом зимнем сборе "Урала" Погребняк будет работать в общей группе

На первом зимнем сборе "Урала", который начнется 11 января на Кипре, 35-летний форвард Павел Погребняк будет тренироваться в общей группе.

Футболист восстановился от травмы ахилла, полученной в апреле прошлого года в полуфинальном матче Олимп-Кубка России в составе "Тосно" против "Спартака" (1:1, 5:4 – пенальти), и полностью готов к работе наравне со всеми.

Нападающий заключил однолетний контракт с клубом из Екатеринбурга 29 августа 2018 года, но пока не провел в его составе ни одной встречи.

Вместе с тем, на сбор команды отправится один новичок – 27-летний защитник сборной Белоруссии Денис Поляков, перешедший из БАТЭ.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Урал Погребняк
Сегодня, 17:07
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#2  ythe  Ё-бург (Сегодня, 17:59)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
emu davno nado zavershit karjeru! on postoyanno polomannii!

Нельзя, ему жену содержать надо! smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 17:57)
  • -2
  •  (2)

emu davno nado zavershit karjeru! on postoyanno polomannii!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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