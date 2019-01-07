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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Арбитров Карасева и Москалева позвали в Португалию
Российские судьи Сергей Карасев, Владимир Москалев и Марина Крупская получили приглашение УЕФА с 27 по 31 января пройти сборы в Лиссабоне.
Карасев полетит в Португалию на курсы для ведущих судей Европы, куда в этом году также приедут те, кого планируется использовать в еврокубках в роли видеоассистентов. Как известно, руководство УЕФА решило раньше, чем планировалось, ввести видеоповторы в играх Лиги чемпионов и Лиги Европы. ВАР приступят к работе уже в феврале. Всего в Лиссабоне соберутся шесть десятков рефери, входящих в группы элитной, первой и второй категорий. Только они до конца сезона будут получать назначения на еврокубковые матчи: одни в качестве судей, другие – как видеоарбитры.
А Москалев и Крупская, недавно вошедшие в лист ФИФА и получившие право работать на международных матчах, приглашены на ознакомительный сбор, который традиционно организуется для дебютантов. В общей сложности вызовы получили пять десятков новичков из 30 стран Европы.
"Спорт-Экспресс"
Карасев полетит в Португалию на курсы для ведущих судей Европы, куда в этом году также приедут те, кого планируется использовать в еврокубках в роли видеоассистентов. Как известно, руководство УЕФА решило раньше, чем планировалось, ввести видеоповторы в играх Лиги чемпионов и Лиги Европы. ВАР приступят к работе уже в феврале. Всего в Лиссабоне соберутся шесть десятков рефери, входящих в группы элитной, первой и второй категорий. Только они до конца сезона будут получать назначения на еврокубковые матчи: одни в качестве судей, другие – как видеоарбитры.
А Москалев и Крупская, недавно вошедшие в лист ФИФА и получившие право работать на международных матчах, приглашены на ознакомительный сбор, который традиционно организуется для дебютантов. В общей сложности вызовы получили пять десятков новичков из 30 стран Европы.
"Спорт-Экспресс"
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