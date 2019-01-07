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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев - о Павле Мамаеве
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев выразил свое отношение к истории с полузащитником команды Павлом Мамаевым.
– Вам жалко Мамаева?
– История с Павлом вызвала большое разочарование. Жесткая реакция клуба объясняется тем, что в академии "Краснодара" тренируются 12 тысяч мальчишек. Для них игроки основы должны служить примером. Тем более с Мамаевым было много разговоров о дисциплине и поведении за пределами поля. У нас сложились хорошие отношения, что подтверждалось его работой на тренировках, с каждым матчем прибавлял.
– Если 8 февраля Мамаеву и Кокорину впаяют реальный срок, это будет справедливо?
– Отвечу так. Никто в клубе не желает Павлу зла. Думаю, ребята сделали правильные выводы. Хочется, чтобы они поскорее оказались рядом со своими детьми.
"Спорт-Экспресс"
– Вам жалко Мамаева?
– История с Павлом вызвала большое разочарование. Жесткая реакция клуба объясняется тем, что в академии "Краснодара" тренируются 12 тысяч мальчишек. Для них игроки основы должны служить примером. Тем более с Мамаевым было много разговоров о дисциплине и поведении за пределами поля. У нас сложились хорошие отношения, что подтверждалось его работой на тренировках, с каждым матчем прибавлял.
– Если 8 февраля Мамаеву и Кокорину впаяют реальный срок, это будет справедливо?
– Отвечу так. Никто в клубе не желает Павлу зла. Думаю, ребята сделали правильные выводы. Хочется, чтобы они поскорее оказались рядом со своими детьми.
"Спорт-Экспресс"
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