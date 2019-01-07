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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев - о Павле Мамаеве

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев выразил свое отношение к истории с полузащитником команды Павлом Мамаевым.

– Вам жалко Мамаева?

– История с Павлом вызвала большое разочарование. Жесткая реакция клуба объясняется тем, что в академии "Краснодара" тренируются 12 тысяч мальчишек. Для них игроки основы должны служить примером. Тем более с Мамаевым было много разговоров о дисциплине и поведении за пределами поля. У нас сложились хорошие отношения, что подтверждалось его работой на тренировках, с каждым матчем прибавлял.

– Если 8 февраля Мамаеву и Кокорину впаяют реальный срок, это будет справедливо?

– Отвечу так. Никто в клубе не желает Павлу зла. Думаю, ребята сделали правильные выводы. Хочется, чтобы они поскорее оказались рядом со своими детьми.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мусаев Кокорин Мамаев Краснодар Зенит
Сегодня, 18:28
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#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 19:11)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Походу в этой заварушке Мамаев явно "пристяжной". Все сотворили БРАТАНЫ Кокорины.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  89094506097  КРАСНОДАР (Сегодня, 18:47)
  • +3
  •  (19)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Молодец Мурад! Всё правильно сказал. Пацаны академии должны брать пример с добра, а не с пьяной агрессии.
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#1  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 18:39)
  • -6
  •  (8)

А что за жёсткая реакция? Что машину жене не отдали?
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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