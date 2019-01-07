Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев - о Павле Мамаеве

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев выразил свое отношение к истории с полузащитником команды Павлом Мамаевым.– История с Павлом вызвала большое разочарование. Жесткая реакция клуба объясняется тем, что в академии "Краснодара" тренируются 12 тысяч мальчишек. Для них игроки основы должны служить примером. Тем более с Мамаевым было много разговоров о дисциплине и поведении за пределами поля. У нас сложились хорошие отношения, что подтверждалось его работой на тренировках, с каждым матчем прибавлял.– Отвечу так. Никто в клубе не желает Павлу зла. Думаю, ребята сделали правильные выводы. Хочется, чтобы они поскорее оказались рядом со своими детьми.