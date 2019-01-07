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Мурад Мусаев: в чемпионском сезоне АИК Ольссон был мозгом команды

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о новичке команды Кристоффере Олссене.

По его слова, швед может принести "быкам" большую пользу.

– Зимой первым новичком "Краснодара" стал 23-летний хавбек АИК и сборной Швеции Кристоффер Олссон. Чем привлек?

– В АИК, который в прошлом сезоне выиграл национальный чемпионат, Олссон был мозгом команды, от него исходило много остроты в завершающей стадии атак. В клубе он действовал на позиции десятого номера. В сборной, где схема 4-4-2, – один из центральных полузащитников. В эффективности Олссона все могли убедиться в ноябрьском матче Лиги наций, когда Швеция победила Россию 2:0. Под нашу игровую концепцию парень подходит, надеемся, адаптация не затянется.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ольссон Мусаев
Сегодня, 19:27
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#3  следующий   (Сегодня, 20:17)
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Болеет за:
«Челси»
Лишили АИК мозга.
Изверги blush
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 20:14)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да только Мусаев забыл наверное,что против Ольссона не играли,Зобнин и Головин,а эти ребята точно не дали бы развернуться шведу.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  89094506097  КРАСНОДАР (Сегодня, 19:48)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Викинг знает про Анреаса Гранквиста, поэтому будет стараться! Удачи!!!
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
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