Мурад Мусаев: в чемпионском сезоне АИК Ольссон был мозгом команды

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о новичке команды Кристоффере Олссене.По его слова, швед может принести "быкам" большую пользу.– В АИК, который в прошлом сезоне выиграл национальный чемпионат, Олссон был мозгом команды, от него исходило много остроты в завершающей стадии атак. В клубе он действовал на позиции десятого номера. В сборной, где схема 4-4-2, – один из центральных полузащитников. В эффективности Олссона все могли убедиться в ноябрьском матче Лиги наций, когда Швеция победила Россию 2:0. Под нашу игровую концепцию парень подходит, надеемся, адаптация не затянется.