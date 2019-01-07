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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Яка Бийол: рад, что стереотипы о России оказались ложными
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол доволен тем, как прошла его адаптация в России.
Словенец считает, что многие стереотипы о России являются ложными.
"Мне очень приятно, что стереотипы о России, которые некоторые люди любят выражать, на самом деле не работают. Это очень европейская страна. Я быстро тут адаптировался. Хотя поначалу нервничал.
Клуб мне во всем помогает. Все вопросы, касающиеся быта, быстро решаются. Это работа клуба. Там делают все, чтобы вы чувствовали себя комфортно и только работали над результатом. Не болит голова о других вопросах. Есть только футбол.
Хорошо общаюсь с хорватами. С Бистровичем плотнее, чем с Влашичем, потому что мы живем рядом и вместе добираемся на тренировки. Мы с ними часто общаемся по разным вопросам. Хорошо, что наши языки очень похожи. По другим вопросам есть переводчик, который всегда поможет. Но в быту сложно – приходится что-то учить по-русски", – цитирует Vecer Бийола.
"Спорт-Экспресс"
Словенец считает, что многие стереотипы о России являются ложными.
"Мне очень приятно, что стереотипы о России, которые некоторые люди любят выражать, на самом деле не работают. Это очень европейская страна. Я быстро тут адаптировался. Хотя поначалу нервничал.
Клуб мне во всем помогает. Все вопросы, касающиеся быта, быстро решаются. Это работа клуба. Там делают все, чтобы вы чувствовали себя комфортно и только работали над результатом. Не болит голова о других вопросах. Есть только футбол.
Хорошо общаюсь с хорватами. С Бистровичем плотнее, чем с Влашичем, потому что мы живем рядом и вместе добираемся на тренировки. Мы с ними часто общаемся по разным вопросам. Хорошо, что наши языки очень похожи. По другим вопросам есть переводчик, который всегда поможет. Но в быту сложно – приходится что-то учить по-русски", – цитирует Vecer Бийола.
"Спорт-Экспресс"
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