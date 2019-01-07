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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Валерий Карпин: всех с Рождеством! Только я почему-то не очень довольный
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своем инстаграме поздравил подписчиков с Рождеством.
"Всех с Рождеством! Только я почему-то не очень довольный. С чего бы это? Кто знает?" — написал Карпин.
"Всех с Рождеством! Только я почему-то не очень довольный. С чего бы это? Кто знает?" — написал Карпин.
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