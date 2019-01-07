Валерий Карпин: всех с Рождеством! Только я почему-то не очень довольный

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своем инстаграме поздравил подписчиков с Рождеством."Всех с Рождеством! Только я почему-то не очень довольный. С чего бы это? Кто знает?" — написал Карпин.