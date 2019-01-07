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Валерий Карпин: всех с Рождеством! Только я почему-то не очень довольный

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своем инстаграме поздравил подписчиков с Рождеством.

"Всех с Рождеством! Только я почему-то не очень довольный. С чего бы это? Кто знает?" — написал Карпин.

Теги: Карпин Ростов
Сегодня, 20:38
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(2)
#5  89094506097  КРАСНОДАР (Сегодня, 21:51)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
igorspartak,
И что тебе понятно?
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#4  igorspartak  Тверь (Сегодня, 21:44)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
89094506097,
Цитата: 89094506097
Болонка не знает, что она хочет, то ли шпица плешивого, то ли пса подзаборного!??

зато по твоему нику понятно ,что хочешь ты


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#3  Волжанин   (Сегодня, 21:37)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 89094506097
Болонка не знает, что она хочет

Боится остаться безработным.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:27)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ВалерийГеоргиевич в своем репертуаре, сказал - а вы додумывайте.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  89094506097  КРАСНОДАР (Сегодня, 21:07)
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Болонка не знает, что она хочет, то ли шпица плешивого, то ли пса подзаборного!??
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
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