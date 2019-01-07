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Дмитрий Аленичев: отправить игрока в дубль из-за лайка? Нет, конечно. Я бы взял Глушакова в аренду

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев признался, что не отказался бы взять в аренду полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова.

"Конечно, я бы взял Дениса в аренду. Мы бы нашли общий язык. Это игрок, который однозначно помог бы "Енисею". Отправить игрока в дубль из-за лайка? Нет, конечно. Честно говоря, ничего в этом не понимаю - "Инстаграм", "Твиттер", лайки и так далее… Для меня это тёмное дело. Думаю, в случае с Глушаковым имелся другой повод, а лайк стал только предлогом", - цитирует Аленичева "Спорт-Экспресс"
Теги: Аленичев Глушаков Енисей
Вчера, 23:06
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#3  Sp1ke  Череповец (Сегодня, 00:55)
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Заиграет. После Спартака все снова начинают играть в футбол.


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Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 00:54)
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У Глушака аренда строго почасовая
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  Ниндзя   (Вчера, 23:40)
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Болеет за:
ЦСКА
надо дениске в Енисей срочно, хоть цвета родные: красно-синие будет носить. Всё таки прошёл через ДЮСШ ЦСКА smiley
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
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