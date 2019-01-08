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Юрий Семин: для нормального развития клуба в его руководстве должно быть единство

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал уход Ильи Геркуса с поста гендиректора железнодорожников.

"Наверное, для перемен были основания. Сейчас идёт аудит, новый генеральный директор приступает к работе. Он хорошо знает все наши проблемы, давно входит в совет директоров "Локомотива".

Особенно порадовало в личных беседах понимание важности системы воспитания игроков: академия — молодёжный состав — "Казанка" — первая команда. На этом, как я понимаю, будет сделан большой акцент. Это наша общая цель и задача, работы здесь будет очень много. А для нормального развития клуба в его руководстве должно быть единство", — цитирует Сёмина "Матч ТВ".

Геркус пришёл в "Локомотив" летом 2016 года. За время его работы "железнодорожники" завоевали два трофея — Кубок России в сезоне-2016/17 и титул чемпионов страны в кампании-2017/18.
Теги: Локомотив Семин Геркус
Сегодня, 12:12
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#8  styh  Советский Союз (Сегодня, 13:21)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pivas
Очень мною уважаемый Юрий Павлович Семин .

bowtie


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#7  СуперШтангист   (Сегодня, 13:10)
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
Геркус, это человек, благодаря которому были завоёваны трофеи в кабинетах. Ну не может честный чемпион позорно просираться в ЕК, ладно бы ещё "группа смерти" была, но была же одна из самых лёгких групп.
Стаканыч со своими идеалами застрявший в 2000-х будет теперь лишь обделываться даже в РПЛ.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#6  alma1978  С-Петербург (Сегодня, 13:09)
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Болеет за:
«Зенит»
хз время покажет кто прав
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#5  Hitman   (Сегодня, 12:58)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что же посмотрим
Регистрация: 20.04.2017 [жалоба]
#4  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:51)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: следующий
А для перемен на тренерском посту, оснований нет?
Команда играет в бей-беги. Проср@ли ЛЧ. А Сёмин победил. Круто.

Для нормальной работы тренеру не надо мешать.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#3  следующий   (Сегодня, 12:45)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Сёмин прокомментировал уход Ильи Геркуса с поста гендиректора железнодорожников.

"Наверное, для перемен были основания

А для перемен на тренерском посту, оснований нет?
Команда играет в бей-беги. Проср@ли ЛЧ. А Сёмин победил. Круто.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#2  pivas   (Сегодня, 12:30)
  • 0
  •  (2)

Очень мною уважаемый Юрий Павлович Семин .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:18)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Короче ,победил Семин, что для Локо хороший знак.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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