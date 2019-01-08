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Встреча Дениса Глушакова с болельщиками (видео)

Капитан "Спартака" Денис Глушаков прибыл на медосмотр, который проходит в Клинике спортивной медицины в Лужниках.

Перед обследованием хавбек пообщался с болельщиками.

Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 12:29
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#20  Riders1990  bunker (Сегодня, 14:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это не те "болельщики".


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#19  СуперШтангист   (Сегодня, 14:24)
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Blessing
Достойно, впечатляет, настоящий спартаковский размах!

Ну так у Спартака же 30 млн. болел, вот большая часть и пришла пообщаться с капитаном.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#18  pasha  Ленинград (Сегодня, 14:19)
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Болеет за:
«Зенит»
Глушакова тепло встретили болельщики
Да !!!! Все трое!!!


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#17  Sammer  DDR (Сегодня, 14:03)
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online

Цитата: Blessing
Достойно, впечатляет, настоящий спартаковский размах!


У Селихова и Реброва- один фанат на двоих.

Больше всего фанатов у Зе Луша и Ананидзы.- штук 8-10.

Там вообще веселая ветка))) Какой- то свин с сумкой ЦСКА на медосмотр приехал.)))
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#16  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 13:48)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: v.mitrohin
Изделие



давно целователь гиннерпальца на вентилятор ничего не подкидывал
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#15  Blessing  Спб (Сегодня, 13:45)
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Болеет за:
«Зенит»
Достойно, впечатляет, настоящий спартаковский размах!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#14  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:39)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
#СпартакБезГлушакова


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#13  Яamon   (Сегодня, 13:25)
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Болеет за:
«Локомотив»
небось сам выбирал наиболее лояльных, а за кадром четверо телохранителей ждут
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 13:22)
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online

Цитата: Morder
даже такое гoвнo как Терек каждый год бы чемпионом становился

Если бы у бабушки и т.д. Бы здесь очень уместно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Sammer  DDR (Сегодня, 13:21)
  • -1
  •  (5)
online

Лента комментов спартачей под этим твитом)))))

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В ответ @spartak_se
Фу зашквар.



Володя Паяльник
?

@ogonvodaiveter
2 ч.2 часа назад
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В ответ @spartak_se
Переодетый повар и дворник из Тарасовки



семен
?

@nata9849
28 мин.28 минут назад
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В ответ @spartak_se
Болельщиков не видно то



Split Machine
?

@Ratcatcher_post
53 мин.53 минуты назад
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В ответ @spartak_se @football_se
Моча была теплой



Ostap Bendercat
?

@OstapBendercat
1 ч.1 час назад
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В ответ @spartak_se
Кто все эти люди? Массовка?


Ярослав Масленников
?

@maslin86
1 ч.1 час назад
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В ответ @spartak_se
Долбоебы.



??????
?

@Mefistofel14887
2 ч.2 часа назад
Еще
В ответ @spartak_se
Это были все, кто его поддерживает



Михаил
?

@MKuropatkin
57 мин.57 минут назад
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В ответ @spartak_se @sportexpress
Какие-то ряженые клоуны



Андрей Палеев
?

@MWoland80
1 ч.1 час назад
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В ответ @spartak_se
Фан клуб в полном составе.



НичегоСебеНик
?

@MishkinaShihka
2 ч.2 часа назад
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В ответ @spartak_se
ПидОры



Фарух Бинсала
?

@ilp8fK7xBRlfUh6
2 ч.2 часа назад
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В ответ @spartak_se @sportexpress
Фанаты как и верующие... ни на йоту



dvlsmnd
?

@vadia420
1 ч.1 час назад
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В ответ @spartak_se
Хуельщики


Андрей Самохин
?

@S_O_Andrey
5 мин.5 минут назад
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В ответ @spartak_se
Где тут болельщики то?
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#10  Morder   (Сегодня, 13:15)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: zen-it
Цирк на свиноферме)))
Клуб отстой, как и болельщики с проститутками игроками.


Цирк конечно, но Зенит еще больший цирк! С безграничными ресурсами Газпрома, даже такое гoвнo как Терек каждый год бы чемпионом становился
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#9  utekay  Россия (Сегодня, 13:13)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
рука отсохла такой толпе автографы раздавать


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:12)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цирк на свиноферме)))
Клуб отстой, как и болельщики с проститутками игроками.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#7  СуперШтангист   (Сегодня, 13:12)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
А мне нравится, как Спартак своих болел троллит, я только за цирк.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#6  v.mitrohin  г. Тамбов (Сегодня, 13:08)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Изделие №8 недостоин фотографироваться на фоне флага Спартака
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#5  Sammer  DDR (Сегодня, 12:53)
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: Ниндзя
На кб-Фанат1ке написали, что это не болелы спартака, а тридварасы


Там еще много чего написано в комментах под этим видео)) В твиттере))) От спамовских болельщиков. Глушаку и трахтенбергу должно понравиться)))
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#4  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:48)
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Хереет капитан,целых ДВА фаната,скоро совсем захереет.Или Ох...


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#3  Ниндзя   (Сегодня, 12:44)
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
Sammer,
На кб-Фанат1ке написали, что это не болелы спартака, а тридварасы smile
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#2  Hitman   (Сегодня, 12:43)
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
И тут блуждающим неадекватным осликам не перепало морковки)
Регистрация: 20.04.2017 [жалоба]
#1  Sammer  DDR (Сегодня, 12:32)
  • -2
  •  (14)
online

Чет маловато "теплых" болельщиков у глушки. У какашки и то человек 6 фанатов.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
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