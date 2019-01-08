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Магомед Адиев будет руководить "Анжи" на первом тренировочном сборе в Кисловодске

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев сообщил, что будет готовить команду к весенней части чемпионата России.

"Я буду готовить команду и проводить сбор в Кисловодске, надеюсь, что после него наступит какая-то ясность. Я разговаривал с руководством клуба, но никаких новостей пока нет.

Мы ждем, что финансовая составляющая в клубе изменится в лучшую сторону, и если это произойдет, то я с большим удовольствием продолжу свою работу до конца чемпионата. Я обозначил, и они сами понимают, что если какая-то перспектива будет, то никаких проблем нет – и я, и ребята останемся в клубе и будем доигрывать сезон боеспособным коллективом", - цитирует Адиева ТАСС


"Анжи" с 15 очками после 17 туров занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице чемпионата России.
Теги: Анжи Адиев
Сегодня, 14:23
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