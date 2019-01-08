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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Источник: Ивелин Попов расторг контракт со "Спартаком"
Полузащитник Ивелин Попов расторг контракт с московским "Спартаком" по обоюдному согласию сторон, сообщает болгарское издание Topsport.bg.
В течение 10 дней он должен определиться с местом, где продолжит карьеру. У него есть щедрое предложение из Азии.
Попов перешел в "Спартак" летом 2015 года из краснодарской "Кубани"
В течение 10 дней он должен определиться с местом, где продолжит карьеру. У него есть щедрое предложение из Азии.
Попов перешел в "Спартак" летом 2015 года из краснодарской "Кубани"
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