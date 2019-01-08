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Источник: Ивелин Попов расторг контракт со "Спартаком"

Полузащитник Ивелин Попов расторг контракт с московским "Спартаком" по обоюдному согласию сторон, сообщает болгарское издание Topsport.bg.

В течение 10 дней он должен определиться с местом, где продолжит карьеру. У него есть щедрое предложение из Азии.

Попов перешел в "Спартак" летом 2015 года из краснодарской "Кубани"
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 17:08
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(2)
#3  Киклоп  Россия (Сегодня, 18:34)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Оп! laughing
Профессионалы не смогли продать игрока, на которого якобы есть спрос!
Надеюсь всю зарплату то конца контракта выплатили?


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 17:46)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
нахненужен, иуда, бездарь, лентяй, балласт
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 17:23)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи тебе.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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