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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ивелин Попов: моя карьера в "Спартаке" окончена
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал, что покидает клуб.
"Моя карьера в "Спартаке" завершена. Мы расстались по взаимному согласию. У меня есть впечатляющее предложение из Китая. Но я не думаю, что поеду в Азию, а тем более в клубы из нижних дивизионов.
Мне было хорошо в России. У меня были предложения от нескольких российских команд, но я не могу раскрыть детали. По крайней мере, сейчас. Мое будущее прояснится в течение 10 дней. Предложения есть. Главное - выбрать лучшее для меня и моей семьи", - цитирует Попова Топ Спорт.
Напомним, Попов выступал за "Спартак" с 2015 по 2018 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок-2017.
"Моя карьера в "Спартаке" завершена. Мы расстались по взаимному согласию. У меня есть впечатляющее предложение из Китая. Но я не думаю, что поеду в Азию, а тем более в клубы из нижних дивизионов.
Мне было хорошо в России. У меня были предложения от нескольких российских команд, но я не могу раскрыть детали. По крайней мере, сейчас. Мое будущее прояснится в течение 10 дней. Предложения есть. Главное - выбрать лучшее для меня и моей семьи", - цитирует Попова Топ Спорт.
Напомним, Попов выступал за "Спартак" с 2015 по 2018 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок-2017.
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