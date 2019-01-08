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Ивелин Попов: моя карьера в "Спартаке" окончена

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал, что покидает клуб.

"Моя карьера в "Спартаке" завершена. Мы расстались по взаимному согласию. У меня есть впечатляющее предложение из Китая. Но я не думаю, что поеду в Азию, а тем более в клубы из нижних дивизионов.

Мне было хорошо в России. У меня были предложения от нескольких российских команд, но я не могу раскрыть детали. По крайней мере, сейчас. Мое будущее прояснится в течение 10 дней. Предложения есть. Главное - выбрать лучшее для меня и моей семьи", - цитирует Попова Топ Спорт.

Напомним, Попов выступал за "Спартак" с 2015 по 2018 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок-2017.
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 17:16
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(4)
#7  ale  Вятка (Сегодня, 19:09)
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online
Болеет за:
«Спартак»
удачи,голов мало положил но много шедевров


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#6  Киклоп  Россия (Сегодня, 18:35)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ивелин, удачи!
Все по контракту выплатили профессионалы? bowtie stuck_out_tongue_closed_eyes


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
#5  Kostik   (Сегодня, 17:40)
  • -2
  •  (6)

Ему тоже все деньги выплатили, как самедову
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#4  Freddy   (Сегодня, 17:27)
  • +3
  •  (7)

Удачи!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  stepanmlc   (Сегодня, 17:24)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо за незабываемые моменты! Я никогда не забуду чемпионский сезон, прекрасные ночи в Лиге Чемпионов и Лиге Европы! И больше всего – невероятных болельщиков, они – чемпионы каждый день! «Спартак» стал не только моей любимой командой, «Спартак» стал частью моей семьи! Спасибо! - написал Попов.


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#2  SPV 77  Брянск (Сегодня, 17:24)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Наверное Динамо ! А вот нужен он или нет вопрос!



Вам бы точно помог
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 17:21)
  • -1
  •  (7)

Наверное Динамо ! А вот нужен он или нет вопрос!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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