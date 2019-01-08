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Источник: Аяз Гулиев завтра подпишет контракт со "Спартаком"

По данным "СЭ", завтра, с высокой долей вероятности, 22-летний хавбек "Ростова" Аяз Гулиев перейдет в "Спартак".

Футболист подпишет долгосрочный контракт, зарплата составит 1,2 миллиона евро в год, "Ростов" в качестве компенсации получит 1 миллион евро - такая опция была прописана в контракте. Футболист сейчас находится в расположении "Ростова" в Турции.

Воспитанник красно-белых, бывший игрок "Спартака-2" и "Анжи" Гулиев выступает за "Ростов" с весны 2018 года. В этом сезоне полузащитник провел 14 матчей в чемпионате, забил 1 мяч и отметился 2 голевыми передачами.
Теги: Гулиев Спартак Ростов
Сегодня, 17:40
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13
(5)
#13  Киклоп  Россия (Сегодня, 18:36)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и зря... Играть все равно будет ганд8н!


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
#12  Волжанин   (Сегодня, 18:35)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Freddy
Гулиев не перейдет

Пока не перешел.
Так ты и Frankenstein оказывается.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#11  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:26)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
новость про Спартак без комментария цээлковского дрочера пухломета - не новость
аксиома
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#10  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:07)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ослабляют конкурента?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#9  Freddy   (Сегодня, 18:05)
  • +2
  •  (8)

Цитата: ljubljana
а кони тут при чем?они выше вас в таблице. так с трансферами не всерались .это ваш талант и вините только себя

вот именно что не ослиное это дело трансферы Спартака обсуждать,так что можешь под Волжаниным заходить))

Цитата: Ниндзя
Свиномордия, осетины христиане почти все, а Ахметов - киргиз

А как же песня про Секу и Дзагоева?))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#8  ljubljana  Over here (Сегодня, 18:03)
  • -4
  •  (8)

Цитата: Freddy
Цитата: Ниндзя
Больше хачей

Хосову,Дзагоеву и учкудуку Ахметову это расскажи,а негры к вам нормальные за гроши не едут играть,так только здорвье поправить smile

Тургай Мохбалиев, Аудрей Зепатта, Фаниль Сунгатулин, Тиерно Тиуб, Георгий Мелкадзе, Сильванус Нимели
коренные москвичи
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#7  Ниндзя   (Сегодня, 17:59)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Freddy,
Поплачь по Ерёменко laughing

Свиномордия, осетины христиане почти все, а Ахметов - киргиз wink
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#6  Freddy   (Сегодня, 17:59)
  • +1
  •  (7)

Цитата: Ниндзя
Больше хачей

Хосонову,Дзагоеву и учкудуку Ахметову это расскажи,а негры к вам нормальные за гроши не едут играть,так только здорвье поправить smile
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  Ниндзя   (Сегодня, 17:52)
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Яamon,
Сала пережрал чтоль?)
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#4  ljubljana  Over here (Сегодня, 17:52)
  • -3
  •  (9)

Цитата: Freddy
Привет Волжанину,который верещал тут что Гулиев не перейдет,сегодня решели снова добить всю ослиную звездобратию)

а кони тут при чем?они выше вас в таблице. так с трансферами не всерались .это ваш талант и вините только себя
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#3  Ниндзя   (Сегодня, 17:50)
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Freddy,
Больше хачей в арабо-негритянский шпартальке 07 smiley
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 17:50)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
лучший молодой игрок рпл, самый забивной и перспективный из всех ныне живущих. на замену дворняжке, которую выгнали по делу. шлак, балласт
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Freddy   (Сегодня, 17:47)
  • -5
  •  (15)

Привет Волжанину,который верещал тут что Гулиев не перейдет,сегодня решели снова добить всю ослиную звездобратию)
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
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