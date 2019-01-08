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Источник: Аяз Гулиев завтра подпишет контракт со "Спартаком"
По данным "СЭ", завтра, с высокой долей вероятности, 22-летний хавбек "Ростова" Аяз Гулиев перейдет в "Спартак".
Футболист подпишет долгосрочный контракт, зарплата составит 1,2 миллиона евро в год, "Ростов" в качестве компенсации получит 1 миллион евро - такая опция была прописана в контракте. Футболист сейчас находится в расположении "Ростова" в Турции.
Воспитанник красно-белых, бывший игрок "Спартака-2" и "Анжи" Гулиев выступает за "Ростов" с весны 2018 года. В этом сезоне полузащитник провел 14 матчей в чемпионате, забил 1 мяч и отметился 2 голевыми передачами.
Футболист подпишет долгосрочный контракт, зарплата составит 1,2 миллиона евро в год, "Ростов" в качестве компенсации получит 1 миллион евро - такая опция была прописана в контракте. Футболист сейчас находится в расположении "Ростова" в Турции.
Воспитанник красно-белых, бывший игрок "Спартака-2" и "Анжи" Гулиев выступает за "Ростов" с весны 2018 года. В этом сезоне полузащитник провел 14 матчей в чемпионате, забил 1 мяч и отметился 2 голевыми передачами.
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