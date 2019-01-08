"Урал" вступил в переговоры с "Краснодаром" по поводу аренды Стефана Страннберга

Защитник "Краснодара" Стефан Страннберг может сменить клубную прописку.28-летнего норвежца хочет арендовать "Урал". Екатеринбургский клуб уже вступил с краснодарцами в переговоры.Страннберг перешел в "Краснодар" в 2015 году. Сезон-2016/17 он провел в аренде в "Ганновере", сезон-2017/18 пропустил из-за травмы, а в этом сезоне провел 5 матчей за "Краснодар-2" в Олимп-ФНЛ и 1 матч – за молодежную команду.