Новости партнеров

"Урал" вступил в переговоры с "Краснодаром" по поводу аренды Стефана Страннберга

Защитник "Краснодара" Стефан Страннберг может сменить клубную прописку.

28-летнего норвежца хочет арендовать "Урал". Екатеринбургский клуб уже вступил с краснодарцами в переговоры.

Страннберг перешел в "Краснодар" в 2015 году. Сезон-2016/17 он провел в аренде в "Ганновере", сезон-2017/18 пропустил из-за травмы, а в этом сезоне провел 5 матчей за "Краснодар-2" в Олимп-ФНЛ и 1 матч – за молодежную команду.
Теги: Страндберг Краснодар Урал
Сегодня, 18:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Киклоп  Россия (Сегодня, 19:03)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Странная аренда Страннберга...


--------------------
Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.