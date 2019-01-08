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Марко Трабукки - о расставании "Спартака" с Еременко: это очень странная история

Марко Трабукки, являющийся агентом полузащитника Романа Еременко, заявил, что "Спартак" сообщил 31-летнему игроку о расторжении контракта сразу после медосмотра.

"Подобное решение стало неожиданностью. Сегодня сразу после медосмотра юрист "Спартака" сообщил Роману, что клуб решил разорвать контракт.

Это очень странная история. Понятно, что прекращение трудовых отношений – право клуба, ведь в договоре игрока была предусмотрена подобная возможность до 31 января как по инициативе футболиста, так и "Спартака". Поэтому москвичи действовали в правовом поле, но время уведомления нас удивило. Решение принято явно не сегодня, зачем тогда просить парня проходить медосмотр?", - цитирует агента "СЭ".
Теги: Спартак Еременко Трабукки
Сегодня, 21:08
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#15  томас   (Сегодня, 23:13)
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online

Цитата: Ниндзя
Freddy,
На лету переобуться решил свиноухий? Вот уж хуюшки))) Накормил тебя Гинер майонезом из кожаной флейты


А я ведь так им говорил, что эта моча быстро переобуется.)))

Казаха чуйка подвела. Не успел вовремя ситуацию прокачать.

А ведь уже осенью было понятно, что казаха под зад коленом вышибут от тарасовского корыта.
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#14  Колян Безмолвный   (Сегодня, 23:01)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что странного если у него дорожки на венах!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#13  Катрапс  Россия (Сегодня, 22:51)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Странная история - это ты
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
#12  SPV 77  Брянск (Сегодня, 22:21)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dreamcatcher
Видимо не прошел нарко контроль.

Да скорее всего, что то с ним не в порядке по мед. показателям и Трабукки это знает, но делает вид удивления, это его клиент так что ничего удивительного.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#11  Ниндзя   (Сегодня, 22:17)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Freddy

Цитата: Ниндзя
На лету переобуться решил
клуб ничего не потерял

Он ничего не приобрёл, дурень. Кроме автогола stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#10  Spartacus1971   (Сегодня, 22:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Ниндзя,

Понятно,спасибо.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#9  Freddy   (Сегодня, 21:52)
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Цитата: Ниндзя
На лету переобуться решил

клуб ничего не потерял,так как брали свободным агентом,поэтому любое решение это беспроигрышный вариант,переобуваетесь это как раз вы,вы же кричали что он дохлый и весь больной,будет автоголы клепать,вот и прекратили с ним трудовые отношения,что вы хотели то и получили)

Цитата: Ниндзя
Накормил тебя Гинер

он вас все сказками кормит,трансферы раз в 5 лет,так что шлифуй тунца вместе с харьковским прощелыгой))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#8  Ниндзя   (Сегодня, 21:44)
  • +2
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online
Болеет за:
ЦСКА
Freddy,
На лету переобуться решил свиноухий? Вот уж хуюшки))) Накормил тебя Гинер майонезом из кожаной флейты satisfied
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#7  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 21:33)
  • +5
  •  (7)

Спартак ....с его руководителями...вообще ни кому не понятен...этого Рошу оставляют...а Романа убирают... КОГДА РОДИОНОВ СТАЛ ДИРЕКТОРОМ...всё равно каким, ну не его эта должность....он директор ничего....в смысле хорошего...впечатление такое что там ...в смысле руководства...постоянные тряски и подсиживания....а КЛУБ ранее назывался НАРОДНЫМ...одно осталось....НАЗВАНИЕ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#6  Freddy   (Сегодня, 21:32)
  • -8
  •  (8)

Цитата: Ниндзя
Кратенько здесь. 1/6 от интервью

а тут и рассусоливать нечего,поздравили ослика с годом кабана ))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  Ниндзя   (Сегодня, 21:31)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Spartacus1971,
Нет у тебя аватара сейчас
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#4  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:23)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Пи3добол этот трабукки, сдается мне... По-любому замешан - и не раз - в сомнительных сделках/контрактах в России, так что не надо делать удивленную рожу. Тем более свой % снял....


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Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#3  Ниндзя   (Сегодня, 21:23)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кратенько здесь. 1/6 от интервью
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 21:23)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Кто-то может мне ответить,что за аватар у меня?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  dreamcatcher   (Сегодня, 21:21)
  • 0
  •  (6)
online

Видимо не прошел нарко контроль.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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