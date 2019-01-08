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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:29
Источник: "Зенит" поборется с "Ювентусом" за 20-летнего бразильского защитником "Атлетико Паранаэнсе"
Источник: "Зенит" поборется с "Ювентусом" за 20-летнего бразильского защитником "Атлетико Паранаэнсе"
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Марко Трабукки - о расставании "Спартака" с Еременко: это очень странная история
Марко Трабукки, являющийся агентом полузащитника Романа Еременко, заявил, что "Спартак" сообщил 31-летнему игроку о расторжении контракта сразу после медосмотра.
"Подобное решение стало неожиданностью. Сегодня сразу после медосмотра юрист "Спартака" сообщил Роману, что клуб решил разорвать контракт.
Это очень странная история. Понятно, что прекращение трудовых отношений – право клуба, ведь в договоре игрока была предусмотрена подобная возможность до 31 января как по инициативе футболиста, так и "Спартака". Поэтому москвичи действовали в правовом поле, но время уведомления нас удивило. Решение принято явно не сегодня, зачем тогда просить парня проходить медосмотр?", - цитирует агента "СЭ".
"Подобное решение стало неожиданностью. Сегодня сразу после медосмотра юрист "Спартака" сообщил Роману, что клуб решил разорвать контракт.
Это очень странная история. Понятно, что прекращение трудовых отношений – право клуба, ведь в договоре игрока была предусмотрена подобная возможность до 31 января как по инициативе футболиста, так и "Спартака". Поэтому москвичи действовали в правовом поле, но время уведомления нас удивило. Решение принято явно не сегодня, зачем тогда просить парня проходить медосмотр?", - цитирует агента "СЭ".
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