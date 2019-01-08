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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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22:29
Источник: "Зенит" поборется с "Ювентусом" за 20-летнего бразильского защитником "Атлетико Паранаэнсе"
Источник: "Зенит" поборется с "Ювентусом" за 20-летнего бразильского защитником "Атлетико Паранаэнсе"
21:43
"Люди приходят и уходят, а "Спартак" — навсегда!" - прощание Ивелина Попова с красно-белыми (3)
"Люди приходят и уходят, а "Спартак" — навсегда!" - прощание Ивелина Попова с красно-белыми (3)
20:33
"Спартак" поблагодарил Попова, Петковича и Еременко, с которыми сегодня были расторгнуты контракты (4)
"Спартак" поблагодарил Попова, Петковича и Еременко, с которыми сегодня были расторгнуты контракты (4)
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"Одно из самых ярких событий ушедшего 2018 года" - Станислав Черчесов опубликовал в инстаграме памятное фото (5)
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Маурисио Перейра: я решил не продлевать контракт с "Краснодаром" из-за семейных обстоятельств (2)
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Защитник "Енисея" бьётся с китайцами Липпи, Азмун растёт в цене на радость "Рубину", Купер руководит узбеками
Защитник "Енисея" бьётся с китайцами Липпи, Азмун растёт в цене на радость "Рубину", Купер руководит узбеками
Полузащитник "Чертаново" Антон Зиньковский продолжит карьеру в "Крыльях Советов"
22-летний атакующий полузащитник "Чертаново" Антон Зиньковский пройдет в Москве медосмотр вместе с игроками "Крыльев Советов", а после вылетит в составе волжан на первый зимний сбор в ОАЭ, который продлится две недели.
В ближайшее время переход хавбека из московской команды в самарскую будет оформлен официально.
В первой части первенства Олимп-ФНЛ-2018/19 Зиньковский в 22 матчах за чертановцев забил 11 мячей (5 – с пенальти) и отдал 2 голевые передачи.
"СЭ"
В ближайшее время переход хавбека из московской команды в самарскую будет оформлен официально.
В первой части первенства Олимп-ФНЛ-2018/19 Зиньковский в 22 матчах за чертановцев забил 11 мячей (5 – с пенальти) и отдал 2 голевые передачи.
"СЭ"
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