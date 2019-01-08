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Полузащитник "Чертаново" Антон Зиньковский продолжит карьеру в "Крыльях Советов"

22-летний атакующий полузащитник "Чертаново" Антон Зиньковский пройдет в Москве медосмотр вместе с игроками "Крыльев Советов", а после вылетит в составе волжан на первый зимний сбор в ОАЭ, который продлится две недели.

В ближайшее время переход хавбека из московской команды в самарскую будет оформлен официально.

В первой части первенства Олимп-ФНЛ-2018/19 Зиньковский в 22 матчах за чертановцев забил 11 мячей (5 – с пенальти) и отдал 2 голевые передачи.

"СЭ"
Теги: Чертаново Крылья Советов
Сегодня, 21:21
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