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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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"Краснодар" вышел из отпуска
"Краснодар" сегодня вышел из отпуска и завтра отправится на сборы в Испанию, где проведет 6 контрольных матчей.
В Эстепоне команда будет работать до 22 января включительно. На первом сборе запланированы две игры.
14 января соперником быко станет сборная Китая (U-25), а в заключительный день сбора — "Базель".
Затем краснодарцы отправятся в Марбелью, где будут тренироваться с 26 января по 6 февраля. На втором сборе команда проведет четыре матча.
Соперник по встрече 29 января в настоящий момент уточняется. 3 февраля "Краснодар" двумя разными составами сыграет с "Мальме" и "Нью-Инглэнд Революшн". На 6 февраля назначена контрольная игра с московским "Локомотивом".
По окончании сборов футболисты вернутся в Краснодар и заключительный этап подготовки перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Байером" проведут на своей тренировочной базе "Четук".
ФК "Краснодар"
В Эстепоне команда будет работать до 22 января включительно. На первом сборе запланированы две игры.
14 января соперником быко станет сборная Китая (U-25), а в заключительный день сбора — "Базель".
Затем краснодарцы отправятся в Марбелью, где будут тренироваться с 26 января по 6 февраля. На втором сборе команда проведет четыре матча.
Соперник по встрече 29 января в настоящий момент уточняется. 3 февраля "Краснодар" двумя разными составами сыграет с "Мальме" и "Нью-Инглэнд Революшн". На 6 февраля назначена контрольная игра с московским "Локомотивом".
По окончании сборов футболисты вернутся в Краснодар и заключительный этап подготовки перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Байером" проведут на своей тренировочной базе "Четук".
ФК "Краснодар"
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